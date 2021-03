Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Αγρογιαννή στον ΑΝΤ1: αρκετοί οι διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ (βίντεο)

Τι λέει η γιατρός για τις ελάχιστες διαθέσιμες κλίνες πριν την έναρξη της εφημερίας και την ασφυκτική πίεση στο ΕΣΥ.

Για την μεγάλη πίεση που δέχονται τα νοσοκομεία του ΕΣΥ και η οποία θα συνεχιστεί για αρκετό διάστημα ακόμη, όπως εκτίμησε, μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» η Μαίρη Αγρογιαννή, Παθολόγος στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας.

Όπως είπε, λίγο πριν ξεκινήσει η εφημερία, υπάρχουν ελάχιστες άδειες κλίνες στην κλινική Covid-19, λέγοντας ότι μόνο 7 κρεβάτια από τα συνολικά 35 της κλινικής είναι κενά και ότι πολλοί ασθενείς νοσηλεύονται σε ράντζα.

Σημείωσε ότι «η όποια βελτίωση στον αριθμό των κρουσμάτων ακόμη δεν έχει «φανεί» στις εισαγωγές ασθενών στα νοσοκομεία της Αττικής, αναφέροντας ότι υπάρχουν και αρκετοί ασθενείς που είναι διασωληνωμένοι εκτός των ΜΕΘ, θέμα για το οποίο υπάρχει και προσφυγή στην Δικαιοσύνη από πλευράς των υγειονομικών, καθώς υπάρχουν αυξημένοι κίνδυνοι για την ζωή των ανθρώπων αυτών και δεν τους παρέχεται η φροντίδα που έχουν ανάγκη, όπως ανέφερε, λέγοντας ότι θα πρέπει να υπάρξει περαιτέρω εκμετάλλευση από το Κράτος των δυνατοτήτων των ιδιωτικών θεραπευτηρίων.