Τεχνολογία - Επιστήμη

Αλλαγή ώρας 2021: μπροστά ή πίσω γυρίζουμε τους δείκτες την Κυριακή;

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γιατί γίνεται η αλλαγή ώρας. Τι αναμένεται να ισχύσει στο εξής, σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου θα γίνει η αλλαγή της ώρας σε θερινή. Συγκεκριμένα η αλλαγή της ώρας θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 28 Μαρτίου και στις 03:00 τα ξημερώματα, οι δείκτες των ρολογιών θα πάνε μια ώρα μπροστά και θα δείχνουν 04:00. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι με την αλλαγή της ώρας από χειμερινή σε θερινή χάνουμε μια ώρα ύπνου, ωστόσο κερδίζουμε μια ώρα από την ημέρα.

Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, οι χώρες της ΕΕ που θα αποφασίσουν να διατηρήσουν την θερινή τους ώρα θα πρέπει να πραγματοποιήσουν την τελική τους αλλαγή την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου του 2021. Η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είχε αποφασίσει την κατάργηση της αλλαγής ώρας το 2021, ωστόσο αυτό το θέμα έχει μείνει στάσιμο, καθώς η πανδημία του κορονοϊού, έχει μονοπωλήσει τα γεγονότα, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά σε όλο τον πλανήτη.

Σύμφωνα με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η αλλαγή ώρας πρέπει να σταματήσει την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου 2021 για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θέλουν να διατηρήσουν μόνιμα τη θερινή ώρα, ενώ για τα κράτη-μέλη που επιθυμούν τη χειμερινή ώρα, η αλλαγή θα γίνει την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου 2021.

Γιατί γίνεται η αλλαγή της ώρας

Το μέτρο της αλλαγής της ώρας έχει ως βασικό πλεονέκτημα την εξοικονόμηση ενέργειας. Συνολικά, κατά τους επτά μήνες της θερινής ώρας εξοικονομούμε 210 ώρες ηλεκτρικής ενέργειας εκμεταλλευόμενοι τον Ήλιο. Τη δεκαετία του '70, υπό την επήρεια της πετρελαϊκής κρίσης, οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες προσπαθούσαν να εκμεταλλευθούν το φως της ημέρας κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Από το 1996 ισχύει μία ενιαία, πανευρωπαϊκή ρύθμιση, κατά την οποία την Άνοιξη γυρίζουμε τα ρολόγια μία ώρα μπροστά (ώστε να αξιοποιούμε το φως της ημέρας για μία ώρα επιπλέον), ενώ το Φθινόπωρο τα επαναφέρουμε μία ώρα πίσω.

Στην Ελλάδα η αλλαγή ώρας εφαρμόστηκε για πρώτη φορά, δοκιμαστικά, το 1932 και συγκεκριμένα από τις 6 Ιουλίου μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 1932 όπου τα ρολόγια είχαν τεθεί μία ώρα μπροστά. Η αλλαγή της ώρας, που είχε υιοθετηθεί αρχικά για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας και ισχύει επίσης και σε χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες (στη Γαλλία από το 1976), προκαλεί έντονες αντιδράσεις εδώ και χρόνια,. Οι επικριτές της επικαλούνται επιστημονικές έρευνες που συνδέουν την αλλαγή της ώρας με ασθένειες του καρδιαγγειακού ή ανοσοποιητικού συστήματος, λόγω της διακοπής του βιολογικού κύκλου, και να υποστηρίζουν ότι δεν παρατηρείται πλέον οποιαδήποτε εξοικονόμηση ενέργειας.