Ανείπωτος θρήνος για τα παιδιά που σκοτώθηκαν σε τροχαίο στο Σχιστό (βίντεο)

Σε σοκ βρίσκονται Πέραμα και Κερατσίνι, θρηνώντας τα παιδιά που έχασαν τη ζωή τους την 25η Μαρτίου.

Του Κώστα Τάτση

Θρήνος σε Κερατσίνι και Πέραμα από τον άδικο χαμό των τριών νεαρών ανθρώπων τα ξημερώματα της 25ης Μαρτίου στο Σχιστό. Ο Αλέξανδρος, ο Νίκος και η Ιωάννα ήταν παιδιά που πολλοί τους ήξεραν στις δυο περιοχές και όλοι μιλούν με τα καλύτερα λόγια.

Ο 25χρονος Αλέξανδρος είχε ανοίξει πριν λίγο καιρό δική του επιχείρηση. Η μεγάλη αγάπη της ζωής του ήταν η μητέρα του, όπως φαίνεται και στις αφιερώσεις που της έκανε στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

«Με ρωτάνε από που πήρα τόσο δύναμη…. Και τους ανεβάζω αυτή τη φωτογραφία και τους λύω ΜΑΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ…!!!!

ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΡΑΓΜΑ ΠΟΥ ΕΠΛΑΣΕ Ο ΘΕΟΣ ΓΙΑ ΜΕΝΑ!!!!», είχε γράψει σε ανάρτησή του ο νεαρός.

Το αυτοκίνητο στο οποίο βρίσκονταν τα νεαρά άτομα, βρισκόταν στο ρεύμα καθόδου της Λεωφόρου Σχιστού. Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο και το όχημα κατέληξε πάνω σε μια προστατευτική μπάρα. H σύγκρουση ήταν τόσο δυνατή που ξηλώθηκε ακόμη και το στηθαίο το οποίο ήταν μέσα στο τσιμέντο. Στη συνέχεια το όχημα εκσφενδονίστηκε στο απέναντι μέρος του δρόμου, στις απέναντι μπαριέρες και σύρθηκε περίπου για 100 μέτρα.

Σώα από τις στραπατσαρισμένες λαμαρίνες βγήκε μια 22χρονη κοπέλα η οποία ήταν και η μοναδική που φορούσε ζώνη ασφαλείας, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας, χωρίς να αποκλείεται η εμπλοκή κι άλλου οχήματος.