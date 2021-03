Κόσμος

Κορονοϊός - Γερμανία: Στο “τραπέζι” σκληρό lockdown δύο εβδομάδων

"Καμπανάκι" από τον υπουργός Υγείας Γενς Σπαν. Προτείνει αυστηρή καραντίνα όπως το περσινό Πάσχα για να ανακοπεί το τρίτο κύμα της πανδημίας.

Ένα «σκληρό» lockdown διάρκειας 10, 14 ημερών, «όπως το προηγούμενο Πάσχα», θεωρεί απαραίτητο προκειμένου να ανακοπεί το τρίτο κύμα της πανδημίας ο υπουργός Υγείας Γενς Σπαν, όπως δήλωσε πριν από λίγο, απαντώντας σε ερωτήσεις πολιτών μέσω τηλεδιάσκεψης.

«Αν λάβουμε υπόψη μας τους αριθμούς και τις σημερινές εξελίξεις, χρειαζόμαστε για μία ακόμη φορά 10, 14 ημέρες, πραγματικού περιορισμού των επαφών και της κινητικότητάς μας (…) Απαιτείται ένα lockdown παρόμοιο με αυτό του Πάσχα του προηγούμενου έτους», δήλωσε ο κ. Σπαν και παραδέχθηκε ότι και ο ίδιος θα ήθελε να γιορτάσει με την οικογένειά του, «αλλά φέτος δεν γίνεται». Τόνισε μάλιστα ότι «αν είχαμε σπάσει εγκαίρως το τρέχον κύμα, θα μπορούσαμε τώρα να κάνουμε τα πρώτα βήματα ανοίγματος, όπως βλέπουμε σε κάποια κρατίδια και κάποιους δήμους» και ανέδειξε ως βασική προτεραιότητα την προστασία του συστήματος υγείας.

Αναφερόμενος στην εκστρατεία ανοσοποίησης του πληθυσμού, ο υπουργός Υγείας υπεραμύνθηκε της στρατηγικής που εφαρμόζεται, με τον εμβολιασμό πρώτα των πιο ηλικιωμένων και εξέφρασε την πεποίθηση ότι σύντομα η διαδικασία θα επιταχυνθεί σημαντικά, με τη συμμετοχή και περίπου 80.000-100.000 οικογενειακών ιατρών.

Στην ίδια τηλεδιάσκεψη, ο Κλάους Τσίχουτεκ, επικεφαλής του Ινστιτούτου «Πάουλ Έρλιχ» που είναι αρμόδιο για τα εμβόλια στην Γερμανία, δήλωσε ότι υπάρχει αισιοδοξία τόσο για το εμβόλιο Sputnik V όσο και για αυτά που ετοιμάζουν οι εταιρίες CureVac και Novovac, ενώ, αναφερόμενος στα προβλήματα που δημιουργήθηκαν με το εμβόλιο της AstraZeneca, τόνισε ότι οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και όταν χρειάζεται «χτυπούν το καμπανάκι».