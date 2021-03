Αθλητικά

Η ΑΕΚ πέρασε από το Αλεξάνδρειο

«Καθάρισε» στο Παλέ για την ΑΕΚ ο Λοτζέσκι.

Έδειξε πως ήθελε περισσότερο το θετικό αποτέλεσμα, είχε παραγωγικό, όταν το χρειαζόταν πιο πολύ, τον Ματ Λοτζέσκι και πέτυχε τον στόχο της, στο Αλεξάνδρειο, απέναντι στον μαχητικό Άρη, η ΑΕΚ. Επικράτησε, για την 19η αγωνιστική της Basket League, με 73-68 και πανηγύρισε τη 14η νίκη της στο πρωτάθλημα. Χαρακτηριστικά της αναμέτρησης αποτέλεσαν τα πολλά λάθη για αμφότερες τις ομάδες (από 16 η κάθεμία), αλλά και οι χαμένες βολές για τους γηπεδούχους (είχαν 8/15 στο ημίχρονο και 22/33 συνολικά, έναντι 11/21 της Ένωσης).

Ο Λοτζέσκι πέτυχε 16 πόντους με 3/5 τρίποντα και μάζεψε 4 ριμπάουντ. Το έργο του στήριξαν οι Ντάριλ Μέικον (11π.), Γιόνας Ματσιούλις (9π., 6 ριμπ., 3 κλ), Λίνος Χρυσικόπουλος (9π., 6 ριμπ., 2 κοψ.)

Ξεχώρισε για τον Άρη, ο οποίος είχε την υπεροχή στη ρακέτα (41 με 36 τα ριμπάουντ), ο Μάριο Τσάλμερς (16π., 3 κλ).

Τα δεκάλεπτα: 15-18, 27-34, 49-57, 68-73

Με τον Ντεκόζι να «πυροβολεί» από τα 6.75 (2/2) και τη συνδρομή, με ένα δίποντο, του Τσάλμερς, ο Άρης είχε τα ηνία στο σκορ το 4' με 8-2. Απόσταση που αύξησε, στο 5', στο +7 (11-4).

Η ΑΕΚ «απάντησε» με πιεστικότερη άμυνα και την επιθετική ενέργεια, κυρίως, των Λοτζέσκι, Ματσιούλις και με επιμέρους 17-4 έγινε "αφεντικό" στο παρκέ με +6 (11' 15-21). Στο 16' η Ενωση ξέφυγε με +7 (20-27), διαφορά που "ανέβηκε" στο +13 στο 22' (29-42) και στο +15 στο 27' (36-51).

Οι Θεσσαλονικείς δεν εγκατέλειψαν τη «μάχη». Πλησίασαν στις αρχές της τελευταίας περιόδου στους 5 πόντους (31' 52-57), η ΑΕΚ διατήρησε , όμως, την ψυχραιμία της και ξέφυγε τάχιστα με διψήφια διαφορά (32' 52-62) και τη διατήρησε σε αυτό το επίπεδο έως το 38' (59-70).

Στο τελευταίο δίλεπτο, οι γηπεδούχοι κατέβαλλαν την ύστατη προσπάθεια να ανατρέψουν το εις βάρος τους σκηνικό, μείωσαν στους 4 πόντους δευτερόλεπτα πριν το φινάλε (68-72), με 2/3 βολές από τον Λιτλ, η προσπάθειά τους, εντούτοις, έμεινε εκεί.

Διαιτητές: Παπαπέτρου, Τσώνος, Λόρτος

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΑΡΗΣ (Σάββας Καμπερίδης): Σταμάτης 6 (1), Σλαφτσάκης 3 (1), Φλιώνης 8 (2), Μιλόσεβιτς 9 , Χαριτόπουλος 3, Κουζέλογλου 6, Καλαιτζίδης, Τσάλμερς 16 (2), Ντραγκίτσεβιτς 2, Λιτλ 7 (1), Ντεκόζι 8 (2)

ΑΕΚ (Ηλίας Παπαθεοδώρου): Μέικον 11 (1), Λάνγκφορντ 8, Ματσιούλις 9 (1), Γιάνκοβιτς 2, Χρυσικόπουλος 9, Ζήσης 3 (1), Μωραίτης 3 (1), Μαυροειδής 4, Λοτζέσκι 16 (3), Ρογκαβόπουλος 3 (1), Μόουζες 5, Γκίκας

Προμηθέας Πατρών – Ιωνικός Νικαίας 82-72

Επιστροφή στη δράση, μετά από τρεις εβδομάδες, και ταυτόχρονα στις νίκες για τον Προμηθέα. Η ομάδα της Πάτρας επικράτησε στην έδρα της με 82-72 του Ιωνικού Νικαίας για τη 19η αγωνιστική της Basket League και συνεχίζει ως η μόνη αήττητη εντός έδρας ομάδα της λίγκας.

Αυτή ήταν η 10η νίκη για τον Προμηθέα που βελτίωσε το ρεκόρ του σε 10-5 ενώ «χρωστά» ακόμα τρία παιχνίδια που είχαν αναβληθεί τις προηγούμενες αγωνιστικές. Από την άλλη πλευρά η ομάδα της Νίκαιας, που παρουσιάστηκε ανταγωνιστική ως το φινάλε, παρά τις απουσίες που είχε, υποχώρησε στο 7-12 ωστόσο παραμένει σε τροχιά πλέι οφ.

Ο Προμηθέας είχε τον Δημήτρη Αγραβάνη σε πολύ καλή βραδιά, καθώς τελείωσε με 22 πόντους 5 ριμπάουντ, και 2 ασίστ. Ο Τζέριαν Γκραντ συμπλήρωσε 17 πόντους, ενώ ο Χάρης Γιαννόπουλος είχε 10 πόντους με τρία τρίποντα στο δεύτερο ημίχρονο.

Για τους φιλοξενούμενους ο Τζέρεμι Χόλογουελ τελείωσε με 18 πόντους και 8 ριμπάουντ, ο Λουκάς Μαυροκεφαλίδης με 13 πόντους και 6 ριμπάουντ, ενώ 15 πόντους είχε ο Σαγίντ Πριτζέτ.

Τα δεκάλεπτα: 27-20, 42-37, 62-56, 82-72.