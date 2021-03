Κοινωνία

Νέα Σμύρνη: Mαθητές δέθηκαν συμβολικά με χειροπέδες (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διαμαρτύρονται για την άδικη σύλληψη και κράτηση του συμμαθητή τους στα πρόσφατα γεγονότα στη Νέα Σμύρνη...

Μια πολύ όμορφη και σημαντική κίνηση αλληλεγγύης πραγματοποίηση η Ομάδα Τέχνης και Εθελοντισμού του 7ου ΓΕΛ Νέας Σμύρνης, στην κεντρική πλατεία της πόλης τους.

Όπως αναφέρει η σελίδα «Mένουμε Ενεργοί – υγεία, συλλογικότητα, αλληλεγγύη», διαμαρτυρόμενοι/ες για την άδικη σύλληψη και κράτηση του συμμαθητή τους για τα γεγονότα των προηγούμενων εβδομάδων στη Νέα Σμύρνη, έστησαν μαθητικές καρέκλες και θρανία και δέθηκαν με χειροπέδες, μοιράζοντας το τροποποιημένο πρόγραμμα του κρατούμενου συμμαθητή τους.

Είναι πραγματικά συγκινητικό το κύμα αλληλεγγύης στους συλληφθέντες της Νέας Σμύρνης αλλά η πρωτοβουλία των συμμαθητών των ανήλικων συλληφθέντων είναι δυο φορές σημαντικότερη.

Στη Νέα Σμύρνη όλο και περισσότεροι κάτοικοι συμφωνούν στην ανάγκη να αυξηθούν οι πιέσεις ώστε να αφεθούν ελεύθεροι και να απαλλαγούν από τις κατηγορίες τους οι αδίκως συλληφθέντες και συλληφθείσες της πόλης τους.