Pfizer - Μόσιαλος: Ισχυρή ανοσία και μόνο με μια δόση του εμβολίου

Θετικά είναι τα νέα στοιχεία μελέτης για την ανοσοαπόκριση του εμβολίου της Pfizer ακόμα και μετά από μια δόση σύμφωνα με τον Ηλία Μόσιαλο.

Το 99% των εμβολιασθέντων έχουν ισχυρή ανοσοαπόκριση έναντι της Covid-19 μετά από μία δόση του εμβολίου της Pfizer/BioNTech. Αυτό επισημαίνει ο καθηγητής Πολιτικής της Υγείας Ηλίας Μόσιαλος της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Λονδίνου (LSE), σε ανάρτηση του στο Facebook, αναφερόμενος σε νέα μελέτη με επικεφαλής τα βρετανικά πανεπιστήμια του Σέφιλντ και της Οξφόρδης, που ανέλυσαν κλινικά δείγματα από 237 υγειονομικούς εμβολιασμένους με το εμβόλιο Pfizer μεταξύ 9 Δεκεμβρίου και 9 Φεβρουαρίου, εστιάζοντας στις αποκρίσεις των αντισωμάτων και των Τ κυττάρων.

Η σχετική επιστημονική προδημοσίευση έγινε στο ιατρικό περιοδικό "The Lancet" και τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τα άτομα που είχαν προηγουμένως νοσήσει με Covid-19, είχαν ισχυρότερες αποκρίσεις Τ κυττάρων και αντισωμάτων μετά από μία μόνο δόση του εμβολίου της Pfizer.

Η μελέτη ρίχνει επίσης φως στις επιπτώσεις προηγούμενης λοίμωξης Covid-19 στην ανοσολογική απόκριση μετά τον εμβολιασμό. Διαπιστώθηκε ότι στα άτομα που είχαν ήδη νοσήσει με Covid-19, καταγράφηκαν υψηλότερες αποκρίσεις Τ κυττάρων και αντισωμάτων μετά από μία δόση του εμβολίου Pfizer, σε σύγκριση με άτομα που δεν είχαν ‘κολλήσει' Covid -19 και έλαβαν μία δόση του εμβολίου.

Οι ερευνητές ανακάλυψαν επίσης ότι μεταξύ των ανθρώπων που είχαν νοσήσει με Covid-19, η απόκριση των Τ κυττάρων επεκτάθηκε μετά τον εμβολιασμό και αναγνώριζαν περισσότερα τμήματα της πρωτεΐνης-ακίδας του κορονοϊού. Αυτό σημαίνει, κατά τον κ.Μόσιαλο, πως και για εκείνους που έχουν ήδη μολυνθεί, ο εμβολιασμός επεκτείνει την προστασία και βελτιώνει την ανοσοαπόκριση που δημιουργείται από τη φυσική λοίμωξη.

Οι συγγραφείς υποστηρίζουν με τα ευρήματά τους την απόφαση να καθυστερήσει η δεύτερη δόση, ώστε να παρέχεται προστασία σε όσο το δυνατόν περισσότερες ομάδες υψηλού κινδύνου, παρέχοντας δηλαδή περισσότερες πρώτες δόσεις. Η μελέτη έδειξε ότι μετά από δύο δόσεις τα επίπεδα προστασίας ήταν ακόμη ισχυρότερα, υπογραμμίζοντας τη σημασία της λήψης της δεύτερης δόσης.

«Δεν είναι ακόμη γνωστό», σύμφωνα με τον κ.Μόσιαλος, «πόσο διαρκεί η προστασία μέσω Τ κυττάρων και αντισωμάτων μετά τη μόλυνση. Ξέρουμε πως η πρώτη δόση των εμβολίων Pfizer, Moderna και AstraZeneca προσφέρουν καλά επίπεδα προστασίας, αλλά φαίνεται πως είναι ζωτικής σημασίας ο καθένας μας να λάβει και τη δεύτερη δόση, καθώς οι δύο δόσεις του εμβολίου θα παρέχουν προστασία μακράς διαρκείας από τον ιό».