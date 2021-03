Πολιτική

Lockdown - Πελώνη στον ΑΝΤ1: Προτεραιότητες λιανεμπόριο, Γυμνάσια και Λύκεια (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η κυβερνητική εκπρόσωπος μίλησε στο “Καλημέρα Ελλάδα” για το σχέδιο σταδιακής άρσης των περιορισμών, την εστίαση, τον τουρισμό, τα self tests και τα εμβόλια.

Στόχος είναι το σταδιακό και ελεγχόμενο άνοιγμα δραστηριοτήτων, τόνισε η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη, μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλημέρα Ελλάδα”.

Αναφορικά με τα self tests, είπε πως 31 εταιρείες κατέθεσαν προσφορά και ο διαγωνισμός θα πάει στο Ελεγκτικό Συνέδριο σήμερα. Σημείωσε πως δεν υπέβαλε προσφορά η Siemens, εξαπολύοντας πυρά κατά του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έκανε λόγο για φωτογραφικό διαγωνισμό και απευθείας ανάθεση στη Siemens.

Τα self tests, συνέχισε, χρησιμοποιούνται ήδη σε Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία, ωστόσο η Ελλάδα θα είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη όπου θα γίνει μαζική χρήση.

Η κ. Πελώνη τόνισε πως θα εξεταστεί το ενδεχόμενο για υποχρεωτικά τεστ, επισημαίνοντας παράλληλα πως θα είναι για όλους και αποτελούν ένα συμπληρωματικό εργαλείο.

Ερωτηθείσα σχετικά με την επικείμενη συνεδρίαση των λοιμωξιολόγων την Τετάρτη, η κυβερνητική εκπρόσωπος, είπε πως προτεραιότητα της Κυβέρνησης είναι να ανοίξουν το λιανεμπόριο και τα σχολεία (με πρώτα τα Γυμνάσια και τα Λύκεια).

«Το Ε.Σ.Υ. αντέχει», είπε η Αριστοτελία Πελώνη, χαρακτηρίζοντας ενθαρρυντικό σημάδι τη μείωση των εισαγωγών. Εξήγησε πως η αύξηση στον αριθμό των διασωληνωμένων αντικατοπτρίζει την επιδημιολογική εικόνα των προηγούμενων εβδομάδων.

Θέλουμε να γίνουν προσαρμογές στα μέτρα, να δοθούν “ανάσες” στην κοινωνία και να επιτραπούν δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους, είπε η κυβερνητική εκπρόσωπος.

Διαχώρισε το πράσινο φως στις διαδημοτικές μετακινήσεις από τις μετακινήσεις από νομό σε νομό, εξηγώντας πως είναι νωρίς ακόμα για αυτές, όπως και για την επέκταση του ωραρίου κυκλοφορίας.

Απαντώντας σε ερώτηση για το άνοιγμα της εστίασης, εκτίμησε πως θα εξεταστεί μετά τα μέσα Απριλίου, εφόσον το επιτρέψουν τα επιδημιολογικά δεδομένα.

Ερωτηθείσα γιατί self tests και όχι μοριακά, η κ. Πελώνη απάντησε πως δεν είναι πρακτικά εφαρμόσιμο κάτι τέτοιο, αφού δεν υπάρχουν καν τα αντιδραστήρια, ενώ κοστίζει παρά πολύ και καμία χώρα δεν το εφαρμόζει.

Άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να επιτραπούν οι αθλητικές δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους, συστήνοντας λίγο υπομονή για την ανακοίνωση των νέων μέτρων.

Αναφερόμενη στον τουρισμό, υπενθύμισε πως πέρυσι η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες στις οποίες εφαρμόστηκε η φόρμα εντοπισμού επιβατών (PLF), ενώ χαρακτήρισε άδικη την κριτική στην Κυβέρνηση για το άνοιγμα του τουρισμού, σημειώνοντας πως η μετέπειτα έξαρση των κρουσμάτων δεν συνδέεται με αυτό.

Για τον εμβολιασμό, έκανε λόγο για μία υποδειγματική διαδικασία, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία για τον πολίτη. Υπογράμμισε πως θα έχουμε αυξημένες παραδόσεις τους επόμενους μήνες, που θα επιτρέψει να επιταχυνθεί ακόμη περισσότερο η εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού.