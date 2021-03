Κοινωνία

Γραμμή Μετρό 4: Στήνονται τα εργοτάξια

Υπεγράφη η σύμβαση και ξεκινούν οι εργασίες για τα έργα της τέταρτης γραμμής του μετρό στην Αθήνα.

Ξεκινούν οι πρόδρομες εργασίες για τη Γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας ενώ το αμέσως επόμενο διάστημα θα αρχίσουν να εγκαθίστανται τα εργοτάξια στους χώρους όπου θα γίνουν οι νέοι σταθμοί.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η Αττικό Μετρό ΑΕ και η ανάδοχος εταιρεία ΕΡΕΤΒΟ ΑΕ υπέγραψαν τη σύμβαση για την υλοποίηση των πρόδρομων εργασιών του Τμήματος Α' της Γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας.

«Η Αττικό Μετρό πιάνει ξανά δουλειά στο κέντρο της Αθήνας. Έχουμε δεσμευτεί ότι μετά από χρόνια οι Αθηναίες και οι Αθηναίοι θα δουν να αρχίζουν ξανά εργασίες Μετρό στην πόλη. Σήμερα έγινε το τελευταίο βήμα ώστε η δέσμευσή μας να γίνει πραγματικότητα», δήλωσε ο υπουργός Υποδομών Κώστας Αχ. Καραμανλής. Και προσέθεσε: «Η Γραμμή 4 δεν είναι μόνο ένα σπουδαίο κατασκευαστικό έργο, με σημαντικά αναπτυξιακά οφέλη και νέες θέσεις εργασίας. Είναι και ένα έργο που, όταν ολοκληρωθεί, θα αλλάξει την καθημερινότητα στην Αθήνα και τις πιο επιβαρυμένες περιοχές της. Γι' αυτό και όλο αυτό το διάστημα δουλεύουμε εντατικά για να ξεπεράσουμε όλες τις δυσκολίες και να γίνει πραγματικότητα. Ξεμπλοκάραμε τον μεγάλο διαγωνισμό για το κυρίως έργο και, παράλληλα, κάναμε όλες τις αναγκαίες ενέργειες ώστε να ξεκινήσουν οι πρόδρομες εργασίες. Και συνεχίζουμε την εφαρμογή του σχεδιασμού μας για την επέκταση του Μετρό της Αθήνας και συνολικά την υλοποίηση του πλάνου έργων μας σε όλη τη χώρα».

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της Αττικό Μετρό ΑΕ, Νικόλαος Κουρέτας, δήλωσε πως «με τη νέα Γραμμή 4 - Τμήμα Α' του Μετρό της Αθήνας, συνεχίζεται και αναπτύσσεται το μεγαλύτερο έργο συγκοινωνιακής υποδομής, ένα έργο πνοής για πολλές περιοχές του Λεκανοπεδίου, ιδιαίτερα πυκνοδομημένες και με ανεπαρκή σήμερα συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση. Το έργο των πρόδρομων εργασιών, περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες μελέτες -τοπογραφικές, κυκλοφοριακές, μελέτες μετατοπίσεων των δικτύων των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ) από τους χώρους όπου πρόκειται να γίνουν οι σταθμοί, τα φρέατα, καθώς και όλες τις αρχαιολογικές εργασίες. Προχωράμε με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα και δεσμευόμαστε να δουλέψουμε με συνέπεια και υψηλή ποιότητα, για να κάνουμε πραγματικότητα ένα έργο που έχουν ανάγκη οι πολίτες του Λεκανοπεδίου».

Πού θα στηθούν τα πρώτα εργοτάξια

Σημειώνεται ότι το έργο με τίτλο: «Αρχαιολογικές εργασίες και μετατοπίσεις δικτύων ΟΚΩ του τμήματος Α’ της Γραμμής 4 “Άλσος Βεΐκου-Γουδή” του Μετρό της Αθήνας», είναι συνολικής δαπάνης 33.496.777 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ και έχει διάρκεια 30 μήνες.

Περιλαμβάνει τη μετατόπιση δικτύων ΟΚΩ σε όλους τους χώρους που θα γίνουν οι σταθμοί μετρό και τα φρέατα, κυκλοφοριακές μελέτες και παρακάμψεις. Περιλαμβάνει επίσης εργασίες αποξηλώσεων, καθώς και μετατοπίσεις προτομών, αγαλμάτων κ.λπ. Τέλος περιλαμβάνει αρχαιολογικές εργασίες, όπως διερευνητικές τομές για τον εντοπισμό αρχαιοτήτων, φύλαξη των χώρων των αρχαιολογικών εργασιών, αρχαιολογικές ανασκαφές, καταγραφή, αποτύπωση, συντήρηση και φύλαξη των ευρημάτων και αρχαιοτήτων.

Οι 25 συνολικά θέσεις του έργου (σταθμοί, φρέατα, επίσταθμοι Βεΐκου και Κατεχάκη) θα χωριστούν σε τρεις ομάδες, βάσει χρονοδιαγράμματος παράδοσης στον ανάδοχο του βασικού έργου, αλλά και πιθανότητας εντοπισμού αρχαίων και πολυπλοκότητας δικτύων ΟΚΩ.

Η πρώτη ομάδα αφορά εννέα θέσεις όπου οι εργασίες θα ξεκινήσουν άμεσα: Φρεάτια στα δύο «άκρα» του έργου, από όπου θα μπει ο «Μετροπόντικας» για να ξεκινήσει την κατασκευή της σήραγγας, δηλαδή σε Βεΐκου και Κατεχάκη. Τους σταθμούς Ακαδημία, Ευαγγελισμός, Εξάρχεια, Κολωνάκι, καθώς και τα φρέατα σε Βιβλιοθήκη, Διακλάδωση Ευαγγελισμού και ΓΝΑ.

Η δεύτερη ομάδα αφορά επίσης εννέα θέσεις: Τους σταθμούς Δικαστήρια, Αλεξάνδρας, Άλσος Βεΐκου, Κυψέλη, Ελικώνος. Τη σήραγγα ανοιχτού ορύγματος και τα φρέατα ΕΥΔΑΠ Φορμίωνος και Δικαιοσύνης.

Η τρίτη ομάδα τέλος αφορά επτά θέσεις: Τους σταθμούς Γαλάτσι, Καισαριανή, Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια, Ζωγράφου, Γουδή και το φρεάτιο Νήαρ Ήστ.

Η Αττικό Μετρό θα εκτελέσει τη διερεύνηση δικτύων ΟΚΩ και αρχαιολογικών στις ίδιες θέσεις ανά ομάδα ώστε να περιοριστεί η όχληση από τα έργα. Ήδη έχει κάνει επαφές με ΟΚΩ και με τους δήμους, όπου θα γίνουν οι εργασίες (Αθηναίων, Καισαριανής, Ζωγράφου, Γαλατσίου).

Τα χαρακτηριστικά της Γραμμής 4 του Μετρό

Η Γραμμή 4 «Άλσος Βεΐκου - Γουδή» του Μετρό έχει σχεδιαστεί με σκοπό την εξυπηρέτηση πολλών πυκνοκατοικημένων περιοχών του κέντρου της Αθήνας, με την κατασκευή τεσσάρων νέων σταθμών σε κομβικά σημεία του κέντρου (Εξάρχεια, Ακαδημία, Κολωνάκι, Ευαγγελισμός).

Αναμένεται επίσης να αποσυμφορηθούν υφιστάμενοι κεντρικοί σταθμοί του Μετρό (κυρίως ο σταθμός του Συντάγματος) από τη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση του επιβατικού κοινού.

Με την κατασκευή του έργου διευκολύνεται η πρόσβαση των πολιτών σε πολλά σημαντικά κτίρια και εγκαταστάσεις, όπως Δικαστήρια, Νοσοκομεία, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα κ.λπ.

Αυξάνεται δε η δικτύωση των υφιστάμενων γραμμών Μετρό με δυο σταθμούς ανταπόκρισης (Πανεπιστήμιο/Ακαδημία, Ευαγγελισμός).

Συνολικά εκτιμάται ότι με τη Γραμμή 4 του Μετρό θα μετακινούνται περίπου 340.000 επιβάτες ημερησίως, ενώ οι μετακινήσεις με ΙΧ αναμένεται να μειωθούν κατά 53.000 ημερησίως.

Η Γραμμή 4 σε αριθμούς

13 χλμ. Μήκος

15 νέοι σταθμοί: Άλσος Βεΐκου, Γαλάτσι, Ελικώνος, Κυψέλη, Δικαστήρια, Αλεξάνδρας, Εξάρχεια, Ακαδημία, Κολωνάκι, Ευαγγελισμός, Καισαριανή, Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου, Ιλίσια, Γουδή

9 ενδιάμεσα ή/και τερματικά φρέατα

2 επίσταθμοι, πριν από το σταθμό Άλσος Βεΐκου (κάτω από την Λεωφ. Βεΐκου) και μετά το σταθμό Γουδή (κάτω από τη Λεωφ. Κατεχάκη).

1 νέο Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας (ΚΕΛ) για την Γραμμή 4, με προοπτική ενσωμάτωσης και του ελέγχου λειτουργίας των γραμμών 1, 2, 3, αλλά και μελλοντικών αυτόματων νέων γραμμών, καθώς και του Τραμ. Το νέο ΚΕΛ θα χωροθετηθεί εντός των ορίων του Αμαξοστασίου Σεπολίων.

Προμήθεια 20 συρμών