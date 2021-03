Κόσμος

Πλέει κανονικά το Ever Given: ανοίγει η Διώρυγα του Σουέζ

Ξεκίνησε την πορεία του το γιγαντιαίο πλοίο. Αρχίζει ξανά η κυκλοφορία στην πλωτή οδό. Τι λένε μάρτυρες. Αναστάτωση στο παγκόσμιο εμπόριο.

Το γιγαντιαίο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Ever Given, που μπλόκαρε το κανάλι του Σουέζ για σχεδόν μια εβδομάδα, πλέει κανονικά και η κυκλοφορία στην πλωτή οδό θα ξαναρχίσει, ανέφερε η αρχή του καναλιού, σύμφωνα με το Reuters.

Ένας μάρτυρας είδε το πλοίο να κινείται, ενώ η αιγυπτιακή τηλεόραση το έδειξε να βρίσκεται στο κέντρο του καναλιού. Βίντεο που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν το πρυμναίο τμήμα του σκάφους να έχει στρίψει, ανοίγοντας το κανάλι. Σε άλλα βίντεο, που δεν ήταν δυνατό να επαληθευτούν άμεσα, ακούγονται επευφημίες πληρωμάτων και κόρνες άλλων πλοίων που πανηγυρίζουν.

Νωρίτερα, το Reuters μετέφερε πληροφορίες ότι οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή, καθιστούν αδύνατη την ευθυγράμμιση του πλοίου, με αποτέλεσμα να υπάρχει και πάλι πρόβλημα, αλλά οι πληροφορίες αυτές δεν επιβεβαιώθηκαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πλοίο βρίσκεται τώρα προς τη Μεγάλη Πικρή Λίμνη, μια μεγάλη έκταση νερού ανάμεσα στα βόρεια και νότια άκρα του καναλιού, όπου θα υποβληθεί σε τεχνική εξέταση, σύμφωνα με τις αρχές του καναλιού.

Η αναστάτωση στο παγκόσμιο εμπόριο δεν θα τελειώσει όμως εδώ. Τουλάχιστον 369 σκάφη περιμένουν για να διασχίσουν τη διώρυγα, ενώ ορισμένα πλοία έχουν ήδη εγκαταλείψει την περιοχή, προτιμώντας να κάνουν μια εναλλακτική, μακρύτερη διαδρομή γύρω από το νότιο άκρο της Αφρικής. Θα συνοδεύονται από άλλα πλοία που ταξιδεύουν από την Ανατολική Ασία στην Ευρώπη - των οποίων οι χειριστές αποφάσισαν να μην διακινδυνεύσουν να περιμένουν να ανοίξει ξανά το κανάλι.

Αναπόφευκτα, τα φορτία θα φτάσουν στον προορισμό τους πολύ αργότερα από ό, τι είχε προγραμματιστεί, ενδέχεται να υπάρχει συμφόρηση όταν φτάνουν σε λιμάνια, ενώ τα μελλοντικά δρομολόγια πλεύσης έχουν καταστραφεί. Το κόστος αποστολής αγαθών προς την Ευρώπη αναμένεται να αυξηθεί Οι εμπειρογνώμονες της βιομηχανίας προειδοποιούν ότι οι επιπτώσεις στις λεπτές ισορροπημένες αλυσίδες εφοδιασμού θα γίνουν αισθητές για τους επόμενους μήνες.

Άλλωστε, ο διευθύνων σύμβουλος της Royal Boskalis προειδοποίησε σήμερα ότι τα πιο δύσκολα βρίσκονται μπροστά μας...

Ο πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι εξέφρασε σήμερα την ικανοποίησή του για την «επιτυχημένη» επιχείρηση αποκόλλησης του πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Ever Given, που παρέμενε από την περασμένη Τρίτη προσαραγμένο κατά πλάτος της διώρυγας του Σουέζ.