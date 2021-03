Κόσμος

Έλληνας καπετάνιος από τη Διώρυγα του Σουέζ στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Ο καπετάνιος από τα Σφακιά μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ενόσω περίμενε να περάσει τη Διώρυγα.

Στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε ο Ιωσήφ Κοντορίνης, ο οποίος περιμένει να περάσει τη Διώρυγα του Σουέζ.

«Περιμένουμε να μας φωνάξουν», είπε βρισκόμενος στην πλευρά της Μεσογείου και χαρακτηρίζοντας «καλό» το ότι άνοιξε η Διώρυγα, υπολόγισε ότι εκεί βρίσκονται 164 εγκλωβισμένα πλοία.

Όσο αφορά στα αίτια του προβλήματος που προκλήθηκε με το Ever Given, τόνισε ότι «πάντα υπάρχουν πλοηγοί, δεν είναι μόνο ο καπετάνιος».

Ο Έλληνας καπετάνιος, ένας από τους δεκάδες Έλληνες που βρίσκονται στο σημείο, έφτασε εκεί στις 28 του μήνα και εκτιμά ότι θα φύγει «αν όχι σήμερα, τουλάχιστον αύριο».