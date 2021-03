Κοινωνία

Νεκρή βρέθηκε η 42χρονη αγνοούμενη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγικό τέλος στην αναζήτηση της 42χρονης, για την οποία είχε εκδοθεί “Missing Alert”.

(φωτογραφία αρχείου)

Τραγική κατάληξη είχε δυστυχώς η αναζήτηση της 42χρονης Μοχοβά Οξάνα, για την οποία είχε εκδοθεί “Missing Alert”. Όπως γνωστοποίησε το “Χαμόγελο του Παιδιού”, η σορός της γυναίκας εντοπίστηκε τη Δευτέρα και τα αίτια του θανάτου της διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

Υπενθυμίζεται πως η 42χρονη είχε εξαφανιστεί στις 19 Μαρτίου από την περιοχή του Κορυδαλλού. Το “Χαμόγελο του Παιδιού” ενημερώθηκε για την εξαφάνιση την επόμενη ημέρα και προχώρησε στην δημοσιοποίηση των στοιχείων της κατόπιν αιτήματος των οικείων της, καθώς συνέτρεχαν λόγοι οι οποίοι έθεταν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Το “Χαμόγελο του Παιδιού” εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια της Μοχοβά Οξάνα και θα βρίσκεται δίπλα τους για οτιδήποτε χρειαστούν.