Κοινωνία

Ανοιχτά σχολεία με υποχρεωτικό τεστ για τον κορονοϊό

Τι προβλέπεται σε διατάξεις που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο με τις ρυθμίσεις για την πανδημία.

Σε σχετική ενημέρωση από το ΥΠΑΙΘ αναφέρεται ότι «νομοθετικές ρυθμίσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που μεταξύ άλλων αντιμετωπίζουν επείγουσες ανάγκες, κατατέθηκαν χθες βράδυ στη Βουλή, ενταγμένες στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, με τις οποίες:

Προβλέπεται η δυνατότητα να οριστεί, με υπουργική απόφαση, ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία, όπου αυτή διενεργείται διά ζώσης, η προηγούμενη υποβολή σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορονοϊό για μαθητές, φοιτητές, σπουδαστές και καταρτιζομένους.

για μαθητές, φοιτητές, σπουδαστές και καταρτιζομένους. Παρατείνεται η ισχύς διατάξεων Π.Ν.Π. που αφορούν στην αντιμετώπιση της διασποράς και των συνεπειών του κορονοϊού COVID-19 στον χώρο της εκπαίδευσης, έως τις 31.7.2021 (θέματα για την επαναλειτουργία των εκπαιδευτικών δομών και τη διευκόλυνση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ζητήματα έκτακτης προμήθειας μέσων ατομικής υγιεινής ή συλλογικής προστασίας, διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων και αποδοχής δωρεών από τρίτους).

Παρατείνονται έως τις 31.7.2021 οι ρυθμίσεις για τη διεξαγωγή εκλογικών διαδικασιών στα Α.Ε.Ι. μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της διασποράς και των συνεπειών του κορονοϊού COVID-19 για την διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των Ιδρυμάτων.

Αντιμετωπίζεται το ζήτημα της τμηματικής εξόφλησης των προμηθευτών ειδών ατομικής υγιεινής ή συλλογικής προστασίας από τη διασπορά του κορονοϊού COVID-19.

Αντιμετωπίζεται το ζήτημα της παράλληλης απασχόλησης μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι της ημεδαπής ως Προέδρων ή Αντιπρόεδρων του Διοικητικού Συμβουλίου του Διόφαντου, με την αυτοδίκαιη ένταξή τους σε καθεστώς μερικής απασχόλησης στο Α.Ε.Ι. όπου υπηρετούν για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η θητεία τους. Επίσης, παρέχεται εξουσιοδότηση για τον καθορισμό, με κοινή υπουργική απόφαση, των μηνιαίων αποδοχών του Προέδρου και των Αντιπροέδρων του Διόφαντου για την πλήρη απασχόλησή τους στο Ινστιτούτο.

Αντιμετωπίζεται το ζήτημα του καθορισμού του πλαισίου και της διαδικασίας για την ολοκλήρωση της αδειοδότησης ή τροποποίησης αδειών για τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης επιπέδου 1 ή 2, κατόπιν αιτήσεων των ενδιαφερομένων που υποβλήθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του νέου ν. 4763/2020 και συγκεκριμένα πριν από τις 20.12.2020.

Τονίζεται ο ενδεικτικός χαρακτήρας των δεικτών ποιότητας και επιτευγμάτων που απαριθμούνται στην υποπαράγραφο β’ της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4653/2020 (Α΄12), με βάση τους οποίους κατανέμεται το είκοσι τοις εκατό (20%) της τακτικής επιχορήγησης στα Α.Ε.Ι.. Προβλέπεται η δυνατότητα ορισμού υποχρεωτικών και προαιρετικών κριτηρίων ή δεικτών, καθώς και, στην περίπτωση αυτή, επιλογής ορισμένων εκ των προαιρετικών κριτηρίων ή δεικτών από κάθε Α.Ε.Ι..

Αντιμετωπίζεται το ζήτημα της ημερήσιας αποζημίωσης των μελών της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (Ε.Ε.Α.Π.) της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.).

Επιλύεται ζήτημα που ανέκυπτε σχετικά με την ικανοποίηση αιτημάτων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4440/2016 (Α΄ 224) και συναινούν σε μετάταξή τους σε κλάδο κατώτερης κατηγορίας.

Για την αποτελεσματική κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων σε Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (Ε.Β.Π.) του κλάδου ΔΕ01-Ε.Β.Π. (βοηθών βρεφοκόμων-παιδοκόμων) είναι δυνατόν να καλύπτονται κατά τη διαδικασία των ειδικών προκηρύξεων του άρθρου 86 του ν. 4547/2018.

Συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού που απασχολείται για τις ανάγκες καθαριότητας και φύλαξης των κτιρίων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, παρατείνονται για λόγους δημόσιας υγείας έως τη σύναψη των συμβάσεων μετά την ολοκλήρωση των εν εξελίξει διαδικασιών πρόσληψης ή των διαγωνιστικών διαδικασιών ανάθεσης υπηρεσιών και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 30ης.6.2021.

Με τις ως άνω ρυθμίσεις, αντιμετωπίζονται ανάγκες που έχουν προκύψει εξ αιτίας του κορονοϊού και άλλων συνθηκών, με στόχο τη διευκόλυνση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και την επίλυση προβλημάτων».

Περίπλοκη η λήψη αποφάσεων

Παρά την βούληση κυβέρνησης και επιστημόνων είναι πιο περίπλοκο για να ληφθούν οι αποφάσεις. Οι λοιμωξιολόγοι έχουν στα χέρια τους από την περασμένη εβδομάδα την πρόταση του υπουργείου Παιδείας, ωστόσο υπάρχουν παράγοντες στην «εξίσωση» η οποίοι δεν είναι ακόμη ξεκάθαροι.



Αυτό συμβαίνει γιατί εκτός από τα επιδημιολογικά δεδομένα, το άνοιγμα των σχολείων εξαρτάται εξ ολοκλήρου από το πότε θα είναι διαθέσιμα στην χώρα μας τα self test τα οποία θα είναι υποχρεωτικά για καθηγητές και μαθητές. Όπως λέει στο protothema.gr η γενική γραμματέας του υπουργείου Παιδείας, Αναστασία Γκίκα «θέλουμε να είμαστε σίγουροι πως τα self tests θα έχουν πάει σε κάθε γωνιά της χώρας, σε κάθε χωριό για να μπορέσουν να ανοίξουν τα σχολεία». Όπως λέει επίσης ο προγραμματισμός στην παρούσα φάση αφορά στην επιστροφή στα θρανία μόνο των μαθητών των γυμνασίων και των λυκείων.



Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες οι επιστήμονες αναμένεται να δώσουν το πράσινο φως για την επιστροφή των μαθητών στις αίθουσες αλλά όχι για την Δευτέρα 5 Απριλίου. Τα σενάρια που εξετάζονται, προκειμένου να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα των self tests είναι δύο. Εάν, στην αισιόδοξη περίπτωση, είναι διαθέσιμα στην χώρα μας, την αρχή της ερχόμενης εβδομάδας, τότε θα ανακοινωθεί άνοιγμα των σχολείων για τις 8 Απριλίου. Εάν σημειωθεί καθυστέρηση τότε οι μαθητές θα ξεκινήσουν την δια ζώσης εκπαίδευση την επόμενη Δευτέρα, 12 Απριλίου.