Εστίαση: Παράταση για το αφορολόγητο στα θερμαντικά σώματα

Το άρθρο του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Υγείας για την ενίσχυση σχετικά με την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων.

Παρατείνεται μέχρι 30 Ιουνίου 2021 το αφορολόγητο για την ενίσχυση προμήθειας θερμαντικών σωμάτων.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρει το άρθρο 102, του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Υγείας, στο οποίο έχουν ενσωματωθεί και διατάξεις που αφορούν στο υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων: «Η ισχύς του άρθρου 55 του ν. 4758/2020 (Α'242), ως προς το αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο των ενισχύσεων που αφορούν προμήθεια θερμαντικών σωμάτων από τις επιχειρήσεις εστίασης, παρατείνεται, από τη λήξη της, μέχρι την 30η.6.2021».

Χρηματοδότηση πράξεων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων

Στο μεταξύ, στο άρθρο 103 και σε ότι αφορά στη χρηματοδότηση πράξεων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων προβλέπεται ότι: «Η ισχύς των παρ. 1 και 2 του άρθρου δέκατου έβδομου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α' 86), και της οποίας η ισχύς παρατάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4728/2020 (A' 186), ως προς τη χρηματοδότηση των πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020, παρατείνεται, από τη λήξη της, μέχρι την 30η.6.2021».

Τέλος, «η ισχύς του τρίτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (A 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (A' 76), ως προς ζητήματα δημοσίων συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30η.6.2021».