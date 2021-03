Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Λύματα: τι δείχνει η ανάλυση στα δείγματα

Οι τελευταίες μετρήσεις απο το Εθνικό Δίκτυο Επιδημολογικής Επιτήρησης απο τις μετρήσεις στα λύματα, δείχνουν μεικτές τάσεις στην εξάπλωση του κορονοϊού.

Από το Εθνικό Δίκτυο Επιδημιολογίας Λυμάτων ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων για την επιδημιολογική επιτήρηση του ιού SARS-CoV-2 σε αστικά λύματα. Τα αποτελέσματα αφορούν την περίοδο από 22 έως 28 Μαρτίου 2021. Τα δείγματα προέρχονται από την Περιφέρεια Αττικής και τις πόλεις της Θεσσαλονίκης, της Λάρισας, του Βόλου, του Ηρακλείου, των Χανίων, του Ρεθύμνου, του Αγίου Νικολάου και της Πάτρας, ενώ για πρώτη φορά ελήφθησαν δείγματα από το Εθνικό Δικτύο Λυμάτων του ΕΟΔΥ από τις πόλεις της Ξάνθης και της Αλεξανδρούπολης. Τα δείγματα λαμβάνονται από τις εισόδους των εκάστοτε Μονάδων Επεξεργασίας Λυμάτων και αντιστοιχούν στον πληθυσμό που εξυπηρετείται από αυτές.

Πίνακας 1: Ποσοστιαία μεταβολή στη μέση εβδομαδιαία συγκέντρωση του ιικού φορτίου του SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα ανά 100.000 κατοίκους την εβδομάδα 22-28 Μαρτίου 2021 σε σχέση με την εβδομάδα 15-21 Μαρτίου 2021.

* Για τις πόλεις της Ξάνθης και της Αλεξανδρούπολης δεν δίνεται ποσοστιαία μεταβολή του μέσου ιικού φορτίου σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, καθώς η επιτήρηση των λυμάτων σε αυτές τις πόλεις ξεκίνησε την τελευταία εβδομάδα, 22-28/3/21. Για τις πόλεις αυτές αναφέρεται μόνο αν το ιικό φορτίο του SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα ήταν ανιχνεύσιμο ή μη ανιχνεύσιμο. Στο εξής, θα πραγματοποιείται εβδομαδιαία επιτήρηση των αστικών λυμάτων και συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

Συμπεράσματα

Την εβδομάδα 22-28 Μαρτίου 2021 παρατηρούνται σταθεροποιητικές ή πτωτικές τάσεις σε σχέση με την εβδομάδα 15-21 Μαρτίου 2021 στο ιικό φορτίο του SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα των περιοχών που ελέγχονται από το Εθνικό Δίκτυο Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΕΟΔΥ. Οι πτωτικές τάσεις κυμαίνονται από -32% στον Άγιο Νικόλαο μέχρι -71% στα Χανιά. Οριακές κρίνονται οι πτωτικές τάσεις στην Αττική (-12%) και στο Ηράκλειο Kρήτης (-23%) καθώς και η ανοδική τάση στη Θεσσαλονίκη (+11%), όπου οι μεταβολές εμπίπτουν κοντά στα όρια της εργαστηριακής αβεβαιότητας. Επίσης, σταθερή παραμένει ουσιαστικά η συγκέντρωση του ιικού φορτίου στα αστικά λύματα της Λάρισας (-3%) και του Ρεθύμνου (-2%).

Περιφέρεια Αττικής: Την τελευταία εβδομάδα (22-28/3/21), στην Περιφέρεια Αττικής το ιικό φορτίο στα αστικά λύματα δεν παρουσίασε σημαντική διακύμανση (-12%) σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη εβδομάδα και παραμένει σε υψηλά επίπεδα.

Θεσσαλονίκη: Την τελευταία εβδομάδα (22-28/3/21), στη Θεσσαλονίκη δεν παρατηρήθηκε αξιοσημείωτη μεταβολή (+11%) στο σχετικό ρυθμό έκκρισης του ιικού φορτίου, σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη εβδομάδα, 15-21/03/2021.

Λάρισα: Την τελευταία εβδομάδα στη Λάρισα (22-28/3/21), δεν παρατηρήθηκε αξιοσημείωτη μεταβολή (-3%) στην συγκέντρωση του γενετικού υλικού του ιού στα αστικά λύματα σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη εβδομάδα, 15-21/3/21.

Βόλος: Την τελευταία εβδομάδα στο Βόλο (22-28/3/21), παρατηρείται υποχώρηση (-50%) στην συγκέντρωση του γενετικού υλικού του ιού στα αστικά λύματα σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη εβδομάδα, 15-21/3/21.

Ξάνθη: Την τελευταία εβδομάδα (22-28/3/21), στα αστικά λύματα της Ξάνθης ανιχνεύθηκε γενετικό υλικό του ιού. Αλεξανδρούπολη: Την τελευταία εβδομάδα (22-28/3/21), στα αστικά λύματα της Αλεξανδρούπολης δεν ανιχνεύθηκε γενετικό υλικό του ιού .

Ηράκλειο Κρήτης: Την τελευταία εβδομάδα (22-28/3/21), παρατηρείται μία οριακά πτωτική τάση (-23%) του εβδομαδιαίου μέσου όρου στο ιικό φορτίο των λυμάτων, σε σχέση με την εβδομάδα 15-21/3/2021. Παρά τη σχετική μείωση, η συγκεντρώση του ιικού φορτίου στα λύματα εξακολουθεί να είναι υψηλή.

Χανιά: Την τελευταία εβδομάδα (22-28/3/21), παρατηρείται τάση αποκλιμάκωσης (-71%) του εβδομαδιαίου μέσου όρου στο ιικό φορτίο των λυμάτων στα Χανιά. Παρά τη μείωση, η συγκεντρώση του ιικού φορτίου στα λύματα εξακολουθεί να είναι υψηλή.

Ρέθυμνο: Την τελευταία εβδομάδα (22-28/3/21), ο εβδομαδιαίος μέσος όρος του ιικού φορτίου στα λύματα του Ρεθύμνου παραμένει ουσιαστικά σταθερός, σε σχέση με αυτόν της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, 15-21/03/21.

Αγιος Νικόλαος: Την τελευταία εβδομάδα (22-28/3/21), παρατηρείται μείωση (-32%) του εβδομαδιαίου μέσου όρου στο ιικό φορτίο των λυμάτων του Αγίου Νικολάου, σε σχέση με αυτόν της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, 15-21/03/21.

Πάτρα: Την τελευταία εβδομάδα (22-28/3/21), παρατηρείται αποκλιμάκωση της παρουσίας SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα με μείωση (- 60%) του εβδομαδιαίου μέσου όρου του ιικού φορτίου, σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα, 15-21/03/21.

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

Σημ1: Οι παραπάνω τάσεις έχουν υπολογιστεί με βάση τις τιμές του ιϊκού φορτίου, κανονικοποιημένες ως προς τον ισοδύναμο πληθυσμό των περιοχών. O ισοδύναμος πληθυσμός υπολογίζεται με βάση το ρυπαντικό φορτίο που καταλήγει στην εκάστοτε εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων σε διάρκεια 24 ωρών και τυπικών τιμών παραγωγής ρυπαντικού φορτίου ανά άτομο ανά ημέρα.

Σημ2: Μεταβολές της τάξης +/- 30% είναι κοντά στα όρια της εργαστηριακής αβεβαιότητας.

Σημ3: Το μέσο ιικό φορτίο της Λάρισας, του Βόλου, του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου, του Αγίου Νικολάου, της Πάτρας, της Ξάνθης και της Αλεξανδρούπολης, για την εβδομάδα 22-28 Μαρτίου 2021, έχει υπολογιστεί με βάση τις μετρήσεις που ελήφθησαν από 22-26 Μαρτίου 2021. Τα αποτελέσματα της Περιφέρειας Αττικής, της Θεσσαλονίκης και των Χανίων αντιστοιχούν σε μετρήσεις από 22-28 Μαρτίου 2021.

Σημ4: Τα εργαστήρια που συμμετέχουν στο δίκτυο είναι: Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Διεπιστημονική Εργαστηριακή Ομάδα Επιδημιολογίας Λυμάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας Θεσσαλίας, Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας Κρήτης, Εργαστήριο Υγιεινής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών.

