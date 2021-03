Κοινωνία

Κλοπή από θυρίδες: ευνοϊκή πρόταση Μαρακάκη για τον κατηγορούμενο (βίντεο)

Τι προτείνει ο δικηγόρος θυμάτων του ριφιφί στις θυρίδες τράπεζας στο Χαλάνδρι.

"Παράθυρο" ευνοϊκής μεταχείρησης για τον 58χρονο που κατηγορείται για το ριφιφί στις θυρίδες τράπεζας του Χαλανδρίου άνοιξε ο Γιάννης Μαρακάκης μιλώντας στο κεντρικό δελτιο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Ο δικηγόρος θυμάτων του ριφιφί πρότεινε να μιλήσει ο φερόμενος ως δράστης, που κρατά το στόμα του κλειστό, και να δείξει ειλικρινή μεταμέλεια προκειμένου να τύχει ευνοικής μεταχείρισης απο τις δικαστικές Αρχές.

"Εαν ο κατηγορούμενος μπει φυλακή θα περάσει πολύ δύσκολα λόγω και της ηλικίας του", είπε χαρακτηριστικά ο Γιαννης Μαρακάκης, σημειώνοντας ότι υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία εναντιον του 58χρονου.