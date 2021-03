Πολιτική

Δένδιας: σταθεροποιητικός ο ρόλος της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο υπουργός Εξωτερικών μίλησε σε διαδικτυακό συνέδριο του Εβραϊκού Ινστιτούτου Εθνικής Ασφάλειας της Αμερικής για τους άξονες της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.

Στο διαδικτυακό συνέδριο του Εβραϊκού Ινστιτούτου Εθνικής Ασφάλειας της Αμερικής (JINSA), με αντικείμενο τις ελληνο-αμερικανικές και την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο, συμμετείχε ως κεντρικός ομιλητής ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Στην παρέμβασή του, όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, ο Νίκος Δένδιας προέβη σε μία συνοπτική παρουσίαση των μείζονων αξόνων της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, επισημαίνοντας καταρχάς τις δύο βασικές σταθερές επί των οποίων αυτή εδράζεται και συγκεκριμένα, το σεβασμό αφενός του Διεθνούς Δικαίου και των αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και αφετέρου την προσήλωση τόσο στην πολυμέρεια όσο και στη διμερή συνεργασία για προώθηση συνεργειών και αντιμετώπιση των εντάσεων.

Περαιτέρω, ο υπουργός σημείωσε την επιρροή τριών σημαντικών μεταβλητών, που συνιστούν η διεθνής πολιτική των ΗΠΑ, της Ρωσίας, της Κίνας, αλλά και της ΕΕ, η αυξανόμενη αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή μας - που επιδεινώνεται από την παραβατική συμπεριφορά της Τουρκίας και τη στρατιωτική ανάμιξή της σε περιφερειακές κρίσεις, όπως στη Συρία και τη Λιβύη - καθώς και οι εξελίξεις στο Μεσανατολικό, με τις «Συμφωνίες του Αβραάμ» να σηματοδοτούν ευπρόσδεκτο παράδειγμα στις σχέσεις μεταξύ χωρών της περιοχής.

Επί αυτών των βάσεων, επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση, οι κύριοι στόχοι της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής συνοψίζονται στην προώθηση της ειρήνης, της ευημερίας και της συνεργασίας με όλους τους εταίρους. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Δένδιας επισήμανε το σταθεροποιητικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο και στα Βαλκάνια, καθώς και την ανάδειξή της σε ενεργειακό κόμβο. Αναφέρθηκε, επίσης, ειδικότερα στη Λιβύη και στο Κυπριακό.

Υπενθύμισε, παράλληλα, την ενίσχυση της στρατηγικής σχέσης συνεργασίας της Ελλάδας με τις ΗΠΑ και τις προοπτικές περαιτέρω εδραίωσής της. Πρόβαλε, επίσης, την πολυσχιδή ανάπτυξη της συνεργασίας με το Ισραήλ, καθώς και την προώθηση πολυμερών σχημάτων συνεργασίας με χώρες της περιοχής.

Διαβάστε ακόμα:

Δένδιας – Γιόχανσον για μεταναστευτικό: η κοινή δήλωση ΕΕ-Τουρκίας να καλύπτει και τον Έβρο

Μπορέλ: Στην ανατολική Μεσόγειο η κατάσταση παραμένει “εύθραυστη”

Μπορέλ: η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να συνεργάζεται ενεργά με την Τουρκία