Life

Πρωταπριλιά με αφιέρωμα σε μεγάλα ψέματα από “Το Πρωινό” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε ρεπορτάζ και αναφορές με ψέματα, από μεγάλα ειδησεογραφικά δίκτυα, την Πρωταπριλιά, που προκάλεσαν μαζικές αντιδράσεις.

Αφιερωμένη στο ψέμα είναι κατά παράδοση η Πρωταπριλιά σε όλον τον κόσμο και «Το Πρωινό», με την ευκαιρία της ημέρας, παρουσίασε ένα αφιέρωμα με μεγάλα ψέματα που ειπώθηκαν εν είδει ρεπορτάζ από μεγάλους δημοσιογραφικούς οργανισμούς ανά τον κόσμο, προκαλώντας αίσθηση, συχνά δε και μαζικές αντιδράσεις.

Ξεχωρίζει το μύθευμα του Όρσον Γουέλς ότι οι ΗΠΑ δέχονται επίθεση από εξωγήινους, που είχε στείλει πολύ κόσμο… στα καταφύγια: