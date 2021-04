Πολιτική

Σκέρτσος στον ΑΝΤ1: πρώτα θα ανοίξουν τα σχολεία και μετά η Εστίαση

Τι λέει ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ για το χρονοδιάγραμμα άρσης μέτρων, τα αυξημένα κρούσματα και τα self test, αλλά και τα νέα μέτρα στήριξης.

Καλεσμένος στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ήταν ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Άκης Σκέρτσος.

Όπως είπε, «βιώνουμε εδώ και έναν χρόνο μια πολύ δύσκολη κατάσταση, προσπαθούμε να ενισχύσουμε το ΕΣΥ, υπάρχει διαφάνεια στην διαχείριση της πανδημίας, έχουμε λάβει πολλά μέτρα οικονομικής στήριξης, έχουμε κάνει προσλήψεις και έχουν γίνει πολλές επενδύσεις στο ΕΣΥ, έχουν δημιουργηθεί πολλές κλίνες ΜΕΘ».

Σημείωσε ότι «με βάση τις δυνατότητες της η Ελλάδα τα έχει πάει πολύ καλύτερα από άλλες χώρες στην ΕΕ. Έχουμε αναλογικά πολύ λιγότερους θανάτους. Η αντιπολίτευση δεν μπορεί να κάνει κριτική με βάση αντικειμενικούς αριθμούς», ενώ συμπλήρωσε ότι μπορεί τελευταία, καθώς βρισκόμαστε στην κορύφωση του τρίτου κύματος στην Ελλάδα, να έχουμε αυξημένο αριθμό θανάτων, όμως η γενική εικόνα που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, συνολικά από την αρχή της πανδημίας μέχρι σήμερα, δείχνει ότι η Ελλάδα τα έχει πάει πολύ καλύτερα συγκριτικά με άλλες χώρες στην Ευρώπη.

Σε σχέση με την χαλάρωση των μέτρων, ενώ υπάρχει έξαρση στα κρούσματα, ο κ. Σκέρτσος ανέφερε ότι «ο αριθμός των κρουσμάτων εξαρτάται από τον αριθμό των τεστ. Το φθινόπωρο είχαμε 2.000-3.000 κρούσματα με τα μισά ή το 1/3 των τεστ που κάνουμε σήμερα. Η δυνατότητα για τεστ αυξάνεται σταδιακά. Θυμίζω ότι πέρσι ξεκινήσαμε από τα 1.000 τεστ και τώρα ειμαστε στα 60.000 και με τα ατομικά, οικιακά τεστ θα πάμε σε πολύ υψηλά νούμερα. Αξιοποιούμε τις δυνατότητες της επιστήμης. Τα μέτρα που λαμβάνουμε είναι δυναμικά και έχουν στόχο να λειτουργήσει και λίγο η αγορά και μετά και τα σχολεία».

Ερωτηθείς γιατί δεν ανοίγει η Εστίαση πριν από το Πάσχα και να ανοίξουν μετά το Πάσχα τα σχολεία, ο κ. Σκέρτσος είπε ότι «η προτεραιότητα σε αυτήν την φάση είναι να ανοίξουν τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και δη τα Λύκεια, δεδομένου ότι έχουν μείνει πολύ καιρό κλειστά, ενώ υπάρχουν και οι εξετάσεις των παιδιών. Αυτό έχει συζητηθεί στην Επιτροπή και θα τεθεί εκ νέου την ερχόμενη εβδομάδα».

«Η χρησιμότητα των self test είναι η επαναληπτικότητα τους. Δεν σημαίνει ότι κάναμε τεστ και βγήκε αρνητικό ότι είμαστε εντάξει. Μπορεί να κολλήσουμε στο επόμενο μισάωρο. Είναι ένα εργαλείο για να μας βοηθήσει να εντοπίσουμε κρούσματα», είπε ο κ. Σκέρτσος, αναφέροντας ότι όλα τα self test θα είναι ευρωπαϊκών προδιαγραφών, φέροντας την σήμανση CE και ότι από την ερχόμενη εβδομάδα θα είναι διαθέσιμα στα φαρμακεία.

Υπογράμμισε ότι «δεν υπάρχει κανένα «καπέλωμα» της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων. Υπάρχει εισήγηση και ενημέρωση της από την Κυβέρνηση και τα επιδημιολογικά δεδομένα, με βάση τα οποία εισηγείται η Επιτροπή. Το lockdown όπως έχει εφαρμοστεί αποτελεί εισήγηση της Επιτροπής».

«Οι «ανάσες ελευθερίας» έχουν την σημασία να τονώσουν την γενική συμμόρφωση στα μέτρα και δεν είναι χαλάρωση, καθώς έχουμε ακόμη αυξημένες εισαγωγές στα νοσοκομεία και μεγάλη πληρότητα στης ΜΕΘ», επεσήμανε ο κ. Σκέρτσος, ερωτηθείς αν θα υπάρξει μεγαλύτερη ευελιξία για τις μετακινήσεις το Πάσχα.

«Το Εθνικό Εμβολιαστικό Πρόγραμμα πηγαίνει πολύ καλά, αυτό το λένε όλοι όσοι έχουν κάνει το εμβόλιο. Πράγματι υπάρχει καθυστέρηση στις παραδόσεις των εμβολίων και υπάρχει πίεση από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση για να επιλυθεί το ζήτημα. Ο προγραμματισμός έχει ως εξής: τον Απρίλιο θα πραγματοποιήσουμε 1,5 εκ. εμβολιασμούς, ενώ το πρώτο τρίμηνο έχουμε 1,7 εκ. εμβολιασμούς. Οι εμβολιασμοί θα συνεχιστούν αλματωδώς. Τον Μάιο θα ολοκληρωθεί ο εμβολιασμός όσων ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πολύ υωηλού κινδύνου, θα αρχίσει ο εμβολιασμός των υπόλοιπων πολιτών που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου και θα αρχίσει ο εμβολιασμός του γενικού πληθυσμού».

Για το εμβόλιο της AstraZeneca, ο Υφυπουργός παρά των Πρωθυπουργώ είπε ότι δεν υπάρχει διάσταση απόψεων για την χορήγηση του ανάμεσα στον Ευρωπαϊκό και τον Ελληνικό Οργανισμό Φαρμάκων και ότι ακολουθείται η γραμμή που δίνεται από τους ειδικούς.

«Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στην αγορά και σημαντικά προβλήματα ρευστότητας, το πακέτο μέτρων που έχει δοθεί προσφέρει σημαντική ενίσχυση και στήριξη στις επιχειρήσεις και αυτό θα συνεχιστεί για όσο καιρό υπάρχει η κρίση. Θα υπάρξουν πολλά προγράμματα και για τις επιχειρήσεις και για τους εργαζόμενους και την κατάρτιση προσωπικού», ανέφερε ο κ. Σκέρτσος.

Αναφορικά με το Δώρο Πάσχα είπε ότι θα δοθεί με βάση τα πραγματικά εισοδήματα των εργαζόμενων ή όσων τελούν σε επιδοτούμενη αναστολή σύμβασης, ενώ για τον Τουρισμό σημείωσε ότι «θα «ανοίξει» από τα μέσα Μαΐου και θα ανοίξει με ασφάλεια, όπως έγινε και πέρσι».

