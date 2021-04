Αθλητικά

IFFHS: Ο Γιακουμάκης στην κορυφής της λίστας καλύτερων σκόρερ

Στο top 5 των καλύτερων παικτών του κόσμου κατετάγη ο Έλληνας επιθετικός της Φένλο.

Τέταρτος σκόρερ στον κόσμο, με 14 γκολ για το 2021 (1/1 έως 31/3) είναι ο Ελληνας διεθνής επιθετικός της Φένλο, Γιώργος Γιακουμάκης, σύμφωνα με με τη Διεθνή Oμοσπονδία Ιστορίας και Στατιστικής του Ποδοσφαίρου (IFFHS). Στην κορυφή της σχετικής κατάταξης βρίσκεται ο Πολωνός διεθνής επιθετικός, Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, ο οποίος από τις αρχές του έτους έχει ήδη σημειώσει 18 γκολ για την Μπάγερν στην Bundesliga.

Κατά τη σεζόν 2020-21, έχει 35 γκολ σε 26 αγώνες στο γερμανικό πρωτάθλημα, έχοντας πλησιάσει το μακροχρόνιο ρεκόρ της Bundesliga του Γκέρντ Μίλερ (40 γκολ για μια σεζόν). Όμως ο πρόσφατος τραυματισμός του, ενώ ήταν στην εθνική του ομάδα, θα τον κρατήσει πιθανότατα εκτός γηπέδων για έναν μήνα, κάτι που θα του επιτρέψει να αγωνιστεί μόνο στις τελευταίες 3 αγωνιστικές για να φτάσει τον Μίλερ.

Ο νικητής του 2020, Κριστιάνο Ρονάλντο βρίσκεται μόλις στη 17η θέση με 11 γκολ. Πίσω από τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι και μπροστά από τον Γιακουμάκη, βρίσκεται ο Λιονέλ Μέσι (16 γκολ-Μπαρτσελόνα) στη δεύτερη θέση, ενώ τρίτος είναι ο Βραζιλιάνος Ταρντέλι Ρέις (15 γκολ) με την Σαμούτ Πρακάν της Ταϊλάνδης. Αλλοι τρεις παίκτες έχουν 14 γκολ, όπως και ο Γιώργος Γιακουμάκης: Αλί Μαμπκούντ (Αλ Τζαζίρα), Μπαγκντάντ Μπουντεντάχ (Αλ Σαντ) και Σίνι Λάβρι (Λίνφιλντ).

