Πολιτισμός

Κουτσούμπας: Ενοχοποιείτε τους αρρώστους, αντί να θωρακίσετε το ΕΣΥ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ για την διαχείριση της πανδημίας. Τι ζήτησε για τα παιδιά με αυτισμό.

Με αναφορά στην Παγκόσμια Ημέρα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για τον Αυτισμό ξεκίνησε την σημερινή του ομιλία στη Βουλή ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος νωρίτερα είχε συνάντηση με την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων.

«Σήμερα απαιτείται ένα πανελλαδικά ανεπτυγμένο δίκτυο δημόσιων δομών πρώϊμης διάγνωσης και έγκαιρης παρέμβασης στελεχωμένο με επαρκές εξειδικευμένο προσωπικό, με σύγχρονο εξοπλισμό για τα αυτιστικά παιδιά.

Όπως απαιτείται και ανάπτυξη ενός συστήματος δημοσιών υπηρεσιών εκπαίδευσης και αποκατάστασης στην προοπτική της ισότιμης ένταξης των παιδιών στην κοινωνία και την παραγωγή» τόνισε.

«Ας ακουστεί με αφορμή έστω αυτή τη Μέρα πιο πλατιά, πιο δυνατά η φωνή των οικογενειών που βρίσκονται αντιμέτωπες με το φάσμα του αυτισμού. Ξέρουν καλύτερα από όλους μας τι πρέπει να γίνει» υπογράμμισε ο Δ. Κουτσούμπας.

Παράλληλα, στην ομιλία του ο κ. Κουτσούμπας εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την διαχείρηση της πανδημίας, ο οποίος στάθηκε στην «αναγκαιότητα της ενίσχυσης του δημόσιου συστήματος Υγείας», κατηγορώντας την κυβέρνηση για «πριμοδότηση σχεδίων μιας χούφτας ομίλων για να εξασφαλίσετε τη θωράκιση των κερδών τους».

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας κατηγόρησε την κυβέρνηση για «εξυπηρέτηση των συμφερόντων των ιδιωτικών θεραπευτηρίων», ενώ όπως είπε «η Υγεία είναι μια και δημόσια».

Ο γγ του ΚΚΕ στάθηκε στην μετατροπή των δημοσίων νοσοκομείων αποκλειστικά σε «νοοσκομεία Covid», διερωτώμενος «τι γίνεται με τα άλλα περιστατικά πλην κορωνοϊού». Ο Γ.Γ. του ΚΚΕ επέμεινε αναγκαιότητα επίταξης των ιδιωτικών κλινικών, διαβάζοντας επιστολή.

«Τι άλλο πρέπει να γίνει για να επιταχθούν τα ιδιωτικά νοσοκομεία», ανέφερε, ενώ υπενθύμισε την «υποστελέχωση των ιδιωτικών νοσοκομείων».

«Ενοχοποιείτε τους αρρώστους», τόνισε ο κ. Κουτσούμπας, προσθέτοντας πως «αποθεώσατε την ατομική ευθύνη αντί να στελεχώσετε την Υγεία». Στεκόμενος στις «ψευδείς πληροφορίες για αύξηση των κρουσμάτων στη Νέα Σμύρνη μετά τις διαδηλώσεις, δεν μας είπατε τι γίνεται σε άλλες περιοχές, στη Δυτική Αττική και τον Πειραιά που βράζουν από κορωνοϊό».

Στην ομιλία του, ο Δημήτρης Κουτσούμπας αναφέρθηκε στις λοιμώξεις και τη διασπορά του κορονοϊού στους εργασιακούς χώρους, εγκαλώντας την κυβέρνηση για «απουσία μέτρων προστασίας των εργαζομένων και εξυπηρέτησης των μεγάλων επιχειρήσεων».

«Γίνατε ευέλικτοι στο άνοιγμα του τουρισμού και στη λειτουργία των μεγάλων επιχειρήσεων, τα οποία λειτούργησαν ως εστίες υπερμετάδοσης», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Λάβατε μέτρα οριζόντιου χαρακτήρα, αλλά τι θα κάνουν οι μικρομεσαίοι με τις μεγάλες ζημιές των προηγούμενων μηνών και τα χρέη των επόμενων», ανέφερε.

Δείτε ακόμη:

Μητσοτάκης: να φτάσουμε πιο ασφαλείς στο Πάσχα και πιο ελεύθεροι στο καλοκαίρι

Τσίπρας προς Κυβέρνηση: Έχετε δυσανεξία στην κριτική

Γεννηματά: μετά την αποτυχία της Κυβέρνησης, είναι “ώρα μάχης” για όλους

Παρενόχληση σκάφους του Λιμενικού από τουρκική ακταιωρό (εικόνες)