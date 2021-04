Life

“Άγριες Μέλισσες”: απρόσμενες συμμαχίες και σκληρές συγκρούσεις στο Διαφάνι (εικόνες)

Καθηλωτικά τα επόμενα επεισόδια της σειράς εποχής του ΑΝΤ1, “Άγριες Μέλισσες”, με ανατροπές και αναπάντεχες εξελίξεις.

Δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες, κινηματογραφική αισθητική.

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται με νέα επεισόδια που θα καθηλώσουν….

Δευτέρα 5 Απριλίου - Επεισόδιο 120

Μετά απ’ την παρότρυνση της Ελένης, η Ασημίνα και η Δρόσω σκέφτονται σοβαρά να συμμαχήσουν για χάρη του μικρού, ενώ ο Νικηφόρος καταθέτει ασφαλιστικά μέτρα εναντίον της Ασημίνας. Ο Δούκας βρίσκει ξανά τρόπο να εκμεταλλευτεί τον Συνεταιρισμό, ενώ η σχέση του Μιλτιάδη και της Βιολέτας αρχίζει να κλονίζεται. Η Μυρσίνη αποφασίζει να πάει τον Σέργιο στην Ασημίνα, για ν’ ανέβει η ψυχολογία του. Αυτή η επίσκεψη, όμως, θα φέρει μεγάλη αναστάτωση και στα δυο σπίτια.

Τρίτη 6 Απριλίου - Επεισόδιο 121

Ο Νικηφόρος γίνεται έξαλλος με την απόφαση της Μυρσίνης, να πάει τον Σέργιο στην Ασημίνα και καταφεύγει στην αστυνομία για να διευθετήσει την υπόθεση. Απ’ την άλλη η Ασημίνα δε θέλει να επιστρέψει τον Σέργιο στο σπίτι των Σεβαστών και η κατάσταση δείχνει να οδηγείται εκτός ελέγχου. Ο Άγγελος προσπαθεί να προχωρήσει τη ζωή του με μια νέα σχέση, ενώ στο σπίτι του Μιλτιάδη και της Βιολέτας έρχονται τα πάνω- κάτω, όταν το παρελθόν του Ευτύχη τους χτυπήσει την πόρτα. Στον Συνεταιρισμό, επικρατεί αναβρασμός ανάμεσα στον Δούκα και τους αγρότες και ένας καινούριος πόλεμος είναι προ των πυλών. Ο Μελέτης συνεχίζει να ερευνά τον φόνο του Θέμελη και τα βήματά του θα τον οδηγήσουν σε μια περίεργη οργάνωση. Οι τρεις αδελφές καταρρακώνονται μετά την απόφαση του δικαστηρίου για τον μικρό Σέργιο.

Τετάρτη 7 Απριλίου - Επεισόδιο 122

Η θλίψη του Μιλτιάδη, μετά την εξέλιξη με τον Ευτύχη, θα βρει διέξοδο, ξεσπώντας πάνω στον Δούκα καθώς ανακαλύπτουν ότι τους έχει ξεγελάσει. Η Ασημίνα καταρρέει μετά την απόφαση του δικαστηρίου, ενώ έχει κοπεί κάθε γέφυρα επικοινωνίας με τον Νικηφόρο. Η Ελένη προσπαθεί να στηρίξει τις αδελφές της και να τις ενώσει αυτές τις δύσκολες ώρες. Θα τα καταφέρει; Απ’ την άλλη, ο Νικηφόρος έρχεται αντιμέτωπος με την οικογένειά του, ακόμα και με την Αγορίτσα, καθώς όλοι τον κατηγορούν για την κατάσταση του παιδιού. Ο Άγγελος προσπαθεί να ξεπεράσει τη Σοφούλα και βγαίνει ραντεβού με τη Σταυριανή. Η Σοφούλα πληγώνεται, αλλά αποδέχεται πως έχασε την ευκαιρία της. Ο Μπάμπης διατηρεί τις ελπίδες του ζωντανές, τώρα που η Ασημίνα χωρίζει. Ο Γραμματικός προσπαθεί να μάθει περισσότερα για τη σχέση του Μελέτη με τον Θέμελη και τον θάνατό του. Ο Μελέτης δέχεται τη βοήθεια του Μεγαρίτη για να βρει τον πραγματικό δολοφόνο του πατέρα του.

Πέμπτη 8 Απριλίου - Επεισόδιο 123

Ο πόλεμος μεταξύ του Δούκα και του Συνεταιρισμού αρχίζει να φουντώνει. Ο Νικηφόρος με τον Κωνσταντή προσπαθούν να συνετίσουν τον πατέρα τους, ενώ στην άλλη πλευρά ο Μιλτιάδης καταφεύγει σε απειλές που θα κλονίσουν συθέμελα το σπίτι των Σεβαστών. Ο Προκόπης καταρρακώνεται με τις αποκαλύψεις της Λέτας, ενώ μια απρόσμενη πληροφορία θα τον φέρει αντιμέτωπο με τον Παναγιώτη. Ο Μελέτης θα ανακαλύψει τη μεγάλη δύναμη του Αχιλλέα, ο οποίος είναι διατεθειμένος να τον βοηθήσει ν’ ανακαλύψει ποιος κρύβεται πίσω απ’ τον φόνο του Θέμελη. Η Πηνελόπη θα βρεθεί αντιμέτωπη με μια δυσάρεστη εξέλιξη, ενώ οι Σεβαστοί ενημερώνονται πως η Ασημίνα και η Δρόσω θα διεκδικήσουν, από κοινού, την επιμέλεια του Σέργιου. Ο Νικηφόρος χάνει τον έλεγχο και αποκαλύπτει τον λόγο του διαζυγίου σ’ ένα πρόσωπο που μπορεί να τινάξει τα πάντα στον αέρα…

