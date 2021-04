Life

Στον εισαγγελέα γνωστός ηθοποιός ως ύποπτος για βιασμό (βίντεο)

Ο πολύ γνωστός πρωταγωνιστής και θιασάρχης καλείται από τον εισαγγελέα με την ιδιότητα του ύποπτου τέλεσης αξιόποινης πράξης.

Της Λίας Κοντοπούλου

Κλήση για παροχή εξηγήσεων σε πασίγνωστο ηθοποιό απέστειλε η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας, μετά από καταγγελίες γυναικών για βιασμό και απόπειρες βιασμού.

Έχει μπει στο μικροσκόπιο των Αρχών το τελευταίο χρονικό διάστημα μετά από καταγγελίες τριών γυναικών στο Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών ότι δέχθηκαν βίαιη σεξουαλική επίθεση.

Η πρώτη γυναίκα έχει καταγγείλει ότι ο ηθοποιός τη βίασε μέσα στο θέατρο όπου είχε πάει να αναζητήσει δουλειά το 2008.

Η δεύτερη έχει μιλήσει για σεξουαλική επίθεση που δέχθηκε μέσα στο καμαρίνι του το 2010 και η τρίτη για αντίστοιχη επίθεση στο αυτοκίνητο του ηθοποιού το 2014.

Στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας εκτός από τις τρεις γυναίκες έχουν εξεταστεί και μάρτυρες και σήμερα ο εισαγγελέας απέστειλε κλήση στον ηθοποιό για παροχή εξηγήσεων για το αδίκημα του βιασμού και της απόπειρας βιασμού.

Ο ηθοποιός έχει κληθεί για τα τέλη της ερχόμενης εβδομάδας, μπορεί να ζητήσει προθεσμία για να προετοιμάσει τις εξηγήσεις του και ακολούθως ο εισαγγελέας θα αποφασίσει για το εάν θα ασκήσει δίωξη.