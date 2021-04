Κοινωνία

Πασχάλης Τσαρούχας: Το Πειθαρχικό του ΣΕΗ δέχεται απειλές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανάρτηση και το μήνυμα του Πασχάλη Τσαρούχα προς πάσα κατεύθυνση.

Το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών τους τελευαίους μήνες βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας, καθώς δέχεται σωρεία καταγγελιών από καλλιτέχνες που έχουν υποστεί κακοποιητικές συμπεριφορές και έχει συμβάλει στο ελληνικό #metoo.

Πολλές μάλιστα από τις καταγγελίες αυτές έχουν κατατεθεί από τον πρόεδρο του Πειθαρχικού, Πασχάλη Τσαρούχα στον ανακριτή. Το γεγονός αυτό φαίνεται πως έχει ενοχλήσει κάποιους οι οποίοι θέλησαν να βάλουν ένα στοπ σε αυτή την υπόθεση χρησιμοποιώντας αθέμιτα μέσα.

Αυτό προκύπτει από από την ανάρτηση του προέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου, Πασχάλη Τσαρούχα, στα social media.

Ο κ. Τσαρούχας, μέσω της ανάρτησης του, κατέστησε σαφές ότι τίποτα και κανείς δεν πρόκειται να σταματήσει το έργο του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Σωματίου Ελλήνων Ηθοποιών. «Προς κάθε ενδιαφερόμενο… Τελεσίγραφα και απειλές προς το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Η αποτελούν συμπεριφορές μη αποδεκτές» έγραψε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε ακόμη:

Ο Τσαρούχας κατέθεσε στον Εισαγγελέα νέους φακέλους με καταγγελίες (βίντεο)

To Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών διαγράφει τον Δημήτρη Λιγνάδη