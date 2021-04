Αθλητικά

Ρεάλ Μαδρίτης - Ολυμπιακός: Ήττα για τους “ερυθρόλευκους”

Με ήττα ολοκλήρωσε ο Ολυμπιακός τις υποχρεώσεις του στην τελευταία «διαβολοβδομάδα» της κανονικής περιόδου στη Euroleague.

Με ήττα ολοκλήρωσε ο αδιάφορος βαθμολογικά Ολυμπιακός τις υποχρεώσεις του στην τελευταία «διαβολοβδομάδα» της κανονικής περιόδου στη Euroleague. Οι «ερυθρόλευκοι» ηττήθηκαν με 72-63 από τη Ρεάλ στη Μαδρίτη, για την 33η αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, βλέποντας το ρεκόρ τους να υποχωρεί σε 15-18 (12η θέση). Στον αντίποδα, οι Ισπανοί πανηγύρισαν τη 19η νίκη τους «αγκαλιάζοντας» ουσιαστικά την πρόκρισή τους στα πλέι οφ.

Τα δεκάλεπτα: 20-11, 36-26, 53-38, 72-63