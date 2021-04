Κόσμος

Ακάρ: Προκαλούν οι Έλληνες – Τα νησιά δεν έχουν ΑΟΖ

Νέες εμπρηστικές δηλώσεις από τον Τούρκο υπουργό Άμυνας.

Προκλητικός εμφανίστηκε για ακόμη μια φορά ο Χουλουσί Ακάρ, δηλώνοντας πως οι Έλληνες είναι αυτοί που συνεχίζουν τις προκλητικές και προβοκατόρικες ενέργειες.

Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας, επίσης, δεν παρέλειψε να επαναλάβει τη θέση του πως τα νησιά δεν μπορούν να έχουν υφαλοκρηπίδα και αποκλειστική οικονομική ζώνη.

«Δεν θα φτάσουν πουθενά»

Συγκεκριμένα, και σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο Anadolu, ο Ακάρ υποστήριξε πως «παρά την εποικοδομητική, ειρηνική στάση της Τουρκίας και παρά τη στάση της για διαβουλεύσεις, δυστυχώς οι Έλληνες γείτονές μας συνεχίζουν τις προβοκατόρικες ενέργειες και αυξάνουν την ένταση».

«Χρησιμοποιούν απειλητική γλώσσα με σκοπό να φτάσουν σε κάποιους στόχους. Κάθε φορά τονίζουμε πως αυτές οι κινήσεις είναι άσκοπες, καμία απειλή δεν έχει καμία επίπτωση στη χώρα μας, στο λαό μας και στον στρατό μας. Με αυτές τις μεθόδους και τις ενέργειες δεν θα φτάσουν πουθενά» πρόσθεσε.

Τα νησιά και η ΑΟΖ

Όσον αφορά την ένταση στο Αιγαίο, ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας υποστήριξε πως τα νησιά δεν έχουν και δεν μπορούν να έχουν υφαλοκρηπίδα και Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη.

«Αυτό πρέπει να το ξέρουν οι Έλληνες και να αποδεχθούν αυτές τις αρχές. Πρέπει να καταλάβουν πως δεν μπορούν να φτάσουν με κάποιες μεθοδεύσεις, με κάποιες εξαπατήσεις και με κάποιες ψευδαισθήσεις. Ίσως βρουν κάποιους υποστηρικτές, αλλά αυτοί οι ισχυρισμοί που επικαλούνται είναι παράνομοι».