Χουριέτ: οι ΗΠΑ κακομαθαίνουν την Ελλάδα

Η τουρκική εφημερίδα, περιγράφει την ενόχληση της Άγκυρας, για το τηλεφώνημα Μπάιντεν σε Μητσοτάκη και την παρουσία αμερικανικών αεροπλάνων στις τελετές για την 25η Μαρτίου.

Την όχληση της Άγκυρας για τη στάση της κυβέρνησης Μπάιντεν έναντι της Αθήνας αποτυπώνει το σημερινό πρωτοσέλιδο της Χουριέτ.

Με την χαρακτηριστική αναφορά, «Οι ΗΠΑ κακομαθαίνουν την Ελλάδα» η τουρκική εφημερίδα σχολιάζει ότι «το τηλεφώνημα του Μπάιντεν στον Μητσοτάκη με αφορμή την 200η επέτειο εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και η παρουσία αμερικανικών αεροπλάνων στις τελετές, έχουν κακομάθει του Έλληνες».

Προσθέτει επίσης, αναφερόμενη σε χθεσινή ομιλία του ΑΓΓΕΘΑ ότι ο «Ο Έλληνας αρχηγός ΓΕΕΘΑ υποστήριξε πως είναι νόμιμο δικαίωμα της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στο Αιγαίο και πως δεν είναι σοβαρή η απειλή της Τουρκίας για casus belli».

Πηγή: Kathimerini.gr