Κορονοϊός - ΕΟΔΥ: Πού θα γίνονται δωρεάν rapid test την Κυριακή

Σε ποιες περιοχές θα βρίσκονται τα κλιμάκια του ΕΟΔΥ για να διενεργήσουν δωρεάν ελέγχους σε πολίτες.

Αύριο, Κυριακή 4 Απριλίου, κλιμάκια του ΕΟΔΥ θα βρίσκονται στα εξής σημεία (10:00-15:00):

1. Σταθμός Μετρό «Σύνταγμα»

2. Δ. Αγ. Δημητρίου, Αγίου Δημητρίου 55, Δημαρχείο Αγ. Δημητρίου

3. Δ. Κορυδαλλού, Σταθμός Μετρό Πλ. Ελευθερίας

4. Δημοτικό Διαμέρισμα Αγίας Σοφίας, Αρκαδία

5. Drive through στην Ανθούπολη, Αχαΐα

6. Πλατεία Στείρι, Βοιωτία

7. Πλατεία Κυριάκι, Βοιωτία

8. Ελληνικά Εύβοιας

9. Τσιπιανά Ηλείας

10. Φλόκα Ηλείας

11. Περιφέρεια, Ιωάννινα

12. Κεντρικός Λιμένας Καλύμνου

13. Κεντρική Πλατεία Καρδίτσας

14. Πεζούλα, Δήμος Λίμνης Πλαστήρα

15. Γοργοβίτες Παλαμά, Καρδίτσα

16. Drive through Κέρκυρα

17. Πλατεία Κω, Μακρυγιάννη

18. Μανδράκι Ρόδου

