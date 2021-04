Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Μόσιαλος: Εμβολιασμοί και παιδιά - Τι ξέρουμε

Γιατί ο Καθηγητής Πολιτικής της Υγείας του LSE χαρακτηρίζει πολύ σημαντικό τον εμβολιασμό των παιδιών κατά της COVID-19.

Ως πολύ σημαντικό αξιολογεί τον εμβολιασμό των παιδιών για τον έλεγχο της πανδημίας, ο Καθηγητής Πολιτικής της Υγείας στη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Λονδίνου (LSE), Ηλίας Μόσιαλος.

Σε ανάρτησή του στα social media, ο κ. Μόσιαλος αναφέρει πως είναι ευχάριστα και αρκετά νέα από την επέκταση των κλινικών δοκιμών για τα εμβόλια για τον κορονοϊό σε εφήβους και παιδιά και επισημαίνει πως είναι πολύ σημαντικό να επιτρέψουμε στα παιδιά να επιστρέψουν στην καθημερινότητα τους, στο σχολείο και στις δραστηριότητες τους, αλλά κυρίως στους φίλους και στην ευρύτερη οικογένεια τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, σημειώνει πως «περιμένουμε τις εξελίξεις και να θυμόμαστε πως εάν εμβολιαστούν και τα παιδιά θα ανοίξουν με ασφάλεια τα σχολεία την επόμενη σχολική χρονιά.

Ξεκινώντας την ανάρτησή του, που τιτλοφορείται “Εμβολιασμοί και παιδιά: Τι ξέρουμε”, ο Καθηγητής του LSE αναφέρει: «Μια λεπτομέρεια που παραβλέπουν πολλοί, όταν συζητιέται η “ανοσία της αγέλης” που θα φέρει την επιστροφή στην κανονικότητα, είναι πως στις περισσότερες χώρες δεν έχει καν ανοίξει η συζήτηση για τον εμβολιασμό των παιδιών. Είναι γνωστό πως τα παιδιά και οι έφηβοι μπορούν και να κολλήσουν και να μεταδώσουν τη νόσο, αλλά όπως επίσης γνωρίζουμε τα εμβόλια δίνονται τώρα σε όλους όσοι είναι 16 ετών και άνω. Αυτό που πολλοί δεν συνειδητοποιούν είναι πως τα παιδιά ηλικίας 0-15 ετών είναι περίπου το 30% του παγκόσμιου πληθυσμού. Άρα είναι πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε να ελέγξουμε την πανδημία σε παγκόσμιο επίπεδο να εμβολιαστούν τα παιδιά».

