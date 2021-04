Κόσμος

Βουλγαρία: ο Μπορίσοφ προτείνει κυβέρνηση τεχνοκρατών

Μετά τις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής, το κόμμα του προηγείται, αλλά χωρίς να εξασφαλίζει απόλυτη πλειοψηφία των εδρών στο κοινοβούλιο.

Ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, ο Μπόικο Μπορίσοφ, πρότεινε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα να σχηματιστεί διακομματική νέα κυβέρνηση με τη συμμετοχή τεχνοκρατών, μετά τις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν χθες Κυριακή, στις οποίες το κόμμα του, το GERB (κεντροδεξιά), προηγείται, αλλά χωρίς να εξασφαλίζει απόλυτη πλειοψηφία των εδρών στο κοινοβούλιο. «Προτείνω ειρήνη – ας αξιοποιήσουμε τους ειδικούς (...) και ας αντιμετωπίσουμε την πανδημία (του νέου κορονοϊού) ώστε να μπορούμε να ατενίσουμε ξανά το μέλλον με αισιοδοξία», είπε ο κ. Μπορίσοφ.

Σύμφωνα με εταιρίες δημοσκοπήσεων και τα πρώτα αποτελέσματα, το GERB, το κυβερνών, θεωρούμενο ως φιλοευρωπαϊκό κόμμα, θα συγκεντρώσει κάτι παραπάνω από το 25% των ψήφων στη φτωχότερη χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Μπόικο Μπορίσοφ δεν υπεισήλθε σε λεπτομέρειες για τους τεχνοκράτες που εισηγείται να διοριστούν στην κυβέρνηση. Πέρα από το GERB, στο βουλγαρικό κοινοβούλιο αναμένεται να εκλέξουν μέλη άλλα έξι κόμματα, ανάμεσά τους τρία κόμματα διαμαρτυρίας.

Ο κ. Μπορίσοφ, σε βίντεο που μεταφόρτωσε στον λογαριασμό του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Facebook, απευθύνθηκε σε δεύτερο πρόσωπο στις ηγεσίες αυτών των κομμάτων: «Δεν έχετε καμιά εμπειρία, δεν έχετε ανθρώπους, πρέπει να μάθετε, αλλά έχετε τεράστιες δυνατότητες», είπε. Τα επίσημα αποτελέσματα ενδέχεται να ανακοινωθούν ακόμη και τέσσερις ημέρες μετά την ψηφοφορία.

Η χθεσινή ψηφοφορία διεξήχθη με πολλούς περιορισμούς εξαιτίας της πανδημίας του νέου κορονοϊού. Προβλέφθηκε να δοθεί η δυνατότητα στους εκλογείς να ψηφίζουν κατ’ οίκον, με τις κάλπες να μετακινούνται από σπίτι σε σπίτι, σε περιοχές οι οποίες τελούν σε καραντίνα.

Συνολικά 6,7 εκατ. πολίτες της Βουλγαρίας είχαν δικαίωμα να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία για την ανάδειξη των 240 μελών του κοινοβουλίου. Σύμφωνα με την Gallup International, η συμμετοχή ήταν γύρω στο 48% του εκλογικού σώματος. Δεν είναι ακόμη διαθέσιμα επίσημα στοιχεία για αυτήν.