Πολιτική

Παπαθανάσης στον ΑΝΤ1: δεν μπορεί να υπάρχει ένας αστυνομικός δίπλα σε κάθε έμπορο

Τι ζήτησε ο Νίκος Παπαθανάσης από τους καταστηματάρχες σε όλη την χώρα. Τι είπε για Θεσσαλονίκη, Αχαΐα και Κοζάνη. Τι ανέφερε για το έκτακτο βοήθημα και τις επενδύσεις.

Καλεσμένος στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ήταν το πρωί της Δευτέρας ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Όπως είπε ο Νίκος Παπαθανάσης, «Καμία Κυβέρνηση και κανένας υπουργός δεν θέλει να κρατά κλειστά τα καταστήματα. Υπάρχει μια επιτροπή επιστημόνων που έχει ένα μοντέλο το οποίο ακολουθεί. Την Τετάρτη έβγαλαν μια απόφαση και την Παρασκευή είδαν από τα κρούσματα, την τάση που υπήρχε και τις διαθέσιμες κλίνες ΜΕΘ ότι δεν έπρεπε να λειτουργήσει το λιανεμπόριο σε ορισμένες περιοχές»,

«Σήμερα που λέει η επιτροπή πρέπει να μην ανοίξει σε αυτές τις περιοχές, γιατί το σύστημα δεν μπορεί να αντέξει την κατάσταση, τι πρέπει να κάνουμε; Πριν από μήνες, δεν υπήρχε εισήγηση της επιτροπής για το λιανεμπόριο στην Θεσσαλονίκη, πήρε απόφαση η Κυβέρνηση και πάλι μας κατέκριναν. Τώρα τι πρέπει να κάνουμε; Να μην ακούσουμε την Επιτροπή; Ουδέποτε η Κυβέρνηση έχει απορρίψει εισήγηση της Επιτροπής για κλείσιμο δραστηριοτήτων», προσέθεσε ο κ. Παπαθανάσης.

Όπως σημείωσε ο Αν. Υπ. Ανάπτυξης, «η Κυβέρνηση αντιμετωπίζει την Επιτροπή ως ένα σώμα. Ακούμε ότι ορισμένα μέλη της έχουν άλλες απόψεις, αλλά εμείς πρέπει να ακούσουμε την εισήγηση της Επιτροπής ως σύνολο. Αν εμείς δεν ακούγαμε την Επιτροπή και ανοίγαμε το λιανεμπόριο και σε αυτές τις περιοχές και γέμιζαν οι εντατικές και αυξάνονταν τα κρούσματα, τι θα γινόταν;».

Ακόμη, ανέφερε ότι «σημασία δεν έχει ποιο υπουργείο κάνει εισήγηση στην Επιτροπή για κάποια δραστηριότητα, αλλά η εισήγηση που κάνει η επιτροπή προς την Κυβέρνηση».

«Εγώ θέλω να κάνω έκκληση σε όλους σε Αχαΐα, Κοζάνη και Θεσσαλονίκη να τηρήσουν τους κανόνες. Δεν μπορεί να υπάρξει ένας αστυνομικός δίπλα σε κάθε πολίτη. Δεν μπορεί να είναι δίπλα σε κάθε καταστηματάρχη και να του πούμε μπορείς να ανοίξεις ή να μην ανοίξεις. Θα πρέπει όλοι να κάνουμε υπομονή, ξέρω ότι έχει κουράσει αυτή η λέξη, αλλά αυτό πρέπει να γίνει», είπε ο Αν. Υπ. Ανάπτυξης, λέγοντας ότι η κατάσταση θα βελτιωθεί και με την πρόοδο στον εμβολιασμό του πληθυσμού.

Στην συζήτηση παρενέβησαν έμποροι από την Θεσσαλονίκη και την Πάτρα, λέγοντας ότι σε ένδειξη διαμαρτυρίας θα ανοίξουν σήμερα τα καταστήματα τους κανονικά, δίχως όμως να εξυπηρετήσουν πελάτες, ενώ παράλληλα έκαναν νέα έκκληση στην Κυβέρνηση για αναθεώρηση των αποφάσεων που αφορούν το λιανεμπόριο στις περιοχές τους και στην Κοζάνη.

Ο Νίκος Παπαθανάσης απάντησε ότι θα πρέπει όλοι να δείξουν υπεύθυνη στάση και ότι «η Κυβέρνηση δίνει χρήματα για να στηρίξει τους επαγγελματίες και να θωρακίσει τις θέσεις εργασίας. Αυτό δεν έπρεπε να κάνει; Έτσι και τώρα θα υπάρξει έκτακτη στήριξη για όλες τις επιχειρήσεις που θα μείνουν κλειστές τον Απρίλιο».

Ο κ. Παπαθανάσης αναφέρθηκε και στην ΠΥΡΚΑΛ και στην μετακόμιση στην έκταση στον Υμηττό πολλών υπουργείων και φορέων, λέγοντας ότι θα υπάρξει μεγάλη εξοικονόμηση πόρων για το Δημόσιο, με παράλληλη ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας. Σε ότι αφορά τις επενδύσεις, ο αρμόδιος Αναπληρωτής Υπουργός είπε ότι έχουν ξεμπλοκάρει χιλιάδες επενδύσεις τους τελευταίους μήνες και μέσω των αλλαγών στον επενδυτικό νόμο, ενώ κατέληξε λέγοντας ότι και στο Ελληνικό υπάρχει σημαντική πρόοδος σε ότι αφορά τις διαδικασίες που απαιτούνται.

