Κορονοϊός - Παγώνη: οι μετακινήσεις ίσως επιβαρύνουν την κατάσταση (βίντεο)

Πώς θα περάσουμε το φετινό Πάσχα; Τι λέει για τους εμβολιασμούς η Πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ. Το σχόλιό της για τα κλειστά καταστήματα σε Αχαΐα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη.

Βρισκόμαστε σε έναν πόλεμο και χρειάζεται ψυχραιμία για να τον αντιμετωπίσουμε, τόνισε η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" για την πορεία της πανδημίας του κορονοϊού στη χώρα.

Σχολιάζοντας την απαγόρευση ανοίγματος του λιανεμπορίου σε Θεσσαλονίκη, Αχαΐα και Κοζάνη, τόνισε ότι τουλάχιστον από την Τετάρτη οι έμποροι έπρεπει να είχαν ενημερωθεί σχετικά. "Δεν έγινε αυτό και ήταν μεγάλο λάθος. Έχουν δίκιο οι καταστηματάρχες" σημείωσε η κα Παγώνη.

Πρόσθεσε δε ότι όταν είχαν ανοίγει τα καταστήματα, τα μικρά, παραμονές των εορτών, δεν υπήρχαν προβλήματα. "Η Επιτροπή θα τα δει, αυτήν την εβδομάδα, τα πράγμα λίγο διαφορετικά" τόνισε.

Ωστόσο, σημείωσε ότι οι μετακινήσεις που θα γίνουν αυτό το διάστημα, για να βγει ο κόσμος να πάει στα καταστήματα, ίσως δημιουργήσουν πρόβλημα. "Ίσως αυτό να σκέφτηκε και η επιτροπή" είπε.

Όσον αφορά στο Πάσχα, η κα Παγώνη τόνισε ότι δεν θα είμαστε όπως πέρυσι, κλεισμένοι σε ένα σπίτι. “Θα είμαστε με μάσκες και αποστάσεις” τόνισε και άφησε να εννοηθεί ότι ίσως επιτραπούν οι γιορτές στο χωριό, εάν έχουν προχωρήσει οι εμβολιασμοί και εάν οι συνθήκες και τα νούμερα το επιτρέψουν.

