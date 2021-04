Life

“Άγριες Μέλισσες”: spoiler για την επανασύνδεση Δρόσως - Κωνσταντή (βίντεο)

Δείτε αποκλειστικό απόσπασμα από το επεισόδιο της Τρίτης και μάθετε το spoiler από τον Αλέξη Μίχα για τις στιγμές πάθους ανάμεσα στο ζευγάρι από τις "Άγριες Μέλισσες".

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια της σειράς εποχής του ΑΝΤ1, “Άγριες Μέλισσες”.

Στο «Πρωινό» προβλήθηκε αποκλειστικό απόσπασμα από το επεισόδιο της Τρίτης, ενώ ο δημοσιογράφος της εκπομπής «Το Πρωινό», Αλέξης Μίχας, έκανε spoiler για εξελίξεις στην σειρά που έχουν να κάνουν με την επανασύνδεση της Δρόσως με τον Κωνσταντή και τις στιγμές πάθους που θα ζήσουν ξανά!

Σήμερα, στις 22:00, στον ΑΝΤ1, στο 121ο επεισόδιο της σειράς…

Ο Νικηφόρος γίνεται έξαλλος με την απόφαση της Μυρσίνης, να πάει τον Σέργιο στην Ασημίνα και καταφεύγει στην αστυνομία για να διευθετήσει την υπόθεση. Απ’ την άλλη η Ασημίνα δε θέλει να επιστρέψει τον Σέργιο στο σπίτι των Σεβαστών και η κατάσταση δείχνει να οδηγείται εκτός ελέγχου. Ο Άγγελος προσπαθεί να προχωρήσει τη ζωή του με μια νέα σχέση, ενώ στο σπίτι του Μιλτιάδη και της Βιολέτας έρχονται τα πάνω- κάτω, όταν το παρελθόν του Ευτύχη τους χτυπήσει την πόρτα. Στον Συνεταιρισμό, επικρατεί αναβρασμός ανάμεσα στον Δούκα και τους αγρότες και ένας καινούριος πόλεμος είναι προ των πυλών.

Ο Μελέτης συνεχίζει να ερευνά τον φόνο του Θέμελη και τα βήματά του θα τον οδηγήσουν σε μια περίεργη οργάνωση. Οι τρεις αδελφές καταρρακώνονται μετά την απόφαση του δικαστηρίου για τον μικρό Σέργιο.

