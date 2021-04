Οικονομία

Φοροελαφρύνσεις: Με κοστολογημένο πακέτο οι διαπραγματεύσεις με τους Θεσμούς

Τα μέτρα που βρίσκονται στο τραπέζι του οικονομικού επιτελείου. Πότε ξεκινούν οι συζητήσεις με τα τεχνικά κλιμάκια των Θεσμών.

Του Νίκου Ρογκάκου

Με ένα κοστολογημένο πακέτο φορολογικών μέτρων προσέρχεται την Δευτέρα στις διαπραγματεύσεις με τους Θεσμούς η Κυβέρνηση για να μειώσει έως και να μηδενίσει σε πολλές περιπτώσεις έξτρα επιβαρύνσεις λόγω πανδημίας.



Σύμφωνα με πληροφορίες, στις 12 Απριλίου που ξεκινούν οι συζητήσεις με τα τεχνικά κλιμάκια των Θεσμών, το οικονομικό επιτελείο έχει ετοιμάσει ένα πρώτο σχέδιο, πλήρως κοστολογημένο το οποίο -πέραν από τα εισοδήματα- επεκτείνεται και στην πληρωμή των φόρων για τις φετινές δηλώσεις που θα ξεκινήσουν να υποβάλλονται λίγο πριν το Πάσχα.



Το σχέδιο προβλέπει έκτακτες ρυθμίσεις για τις ηλεκτρονικές αποδείξεις, τα τεκμήρια διαβίωσης, τα ανείσπρακτα ενοίκια και το τέλος επιτηδεύματος καθώς και αύξηση της έκπτωσης για εφάπαξ αποπληρωμή του φόρου εισοδήματος και επανάληψη του περυσινού μοντέλου για την καταβολή σε δόσεις.



Οι αποφάσεις για το εύρος και το είδος των αλλαγών αναμένεται να κλειδώσουν μετά τις τηλεδιασκέψεις με τους εκπροσώπους από την τεχνική αντιπροσωπεία των δανειστών.



Παράλληλα στην φορολογική ατζέντα βρίσκεται και η προκαταβολή φόρου εισοδήματος αλλά το αν θα υπάρξουν αλλαγές η όχι θα αποφασισθεί σε δεύτερο χρόνο πιθανότατα τον Ιούλιο αφού το υπουργείο Οικονομικών σταθμίσει τις συνθήκες στην αγορά και τα δημόσια οικονομικά που «πετάχτηκαν» εκτός μετά το έκτακτα βοήθημα (από 1.000 έως 4.000 ευρώ) των 130 εκατ. ευρώ που αποφασίστηκε για περίπου 100.000 επιχειρήσεις που θα μείνουν κλειστές τον Απρίλιο. Του μέτρου εξαιρείται ο κλάδος της εστίασης.



Τα μέτρα που βρίσκονται στο τραπέζι του οικονομικού επιτελείου είναι:

Ηλεκτρονικές αποδείξεις: Κατάργηση ειδικά για φέτος δηλαδή για τα εισοδήματα του 2020 του προστίμου που επιβάλλεται με συντελεστή 22% στις αποδείξεις που θα λείπουν, δηλαδή στη διαφορά ανάμεσα στο απαιτούμενο ύψος δαπανών και στο ύψος των δαπανών που έγιναν με ηλεκτρονικό χρήμα. Επισημαίνεται ότι οι e-αποδείξεις κρύβουν παγίδα έξτρα φόρου για τους φορολογούμενους που δεν κατάφεραν το 2020 να καλύψουν το 30% του εισοδήματός τους με δαπάνες με ηλεκτρονικό χρήμα. Τεκμήρια: Έμμεση απενεργοποίησή τους για τους φορολογούμενους που έχουν πληγεί από την πανδημία και κινδυνεύουν με την επιβολή πρόσθετου φόρου. Εργαζόμενοι που τέθηκαν σε αναστολή εργασίας, επαγγελματίες, ατομικές επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενοι που «κατέβασαν ρολά» με κρατική εντολή καθώς και ιδιοκτήτες ακινήτων θα μπορούν να αξιοποιήσουν τα ποσά των ενισχύσεων που έλαβαν από το κράτος (αποζημίωση ειδικού σκοπού, επιστρεπτέα προκαταβολή, αποζημίωση για χαμένα ενοίκια) για να καλύψουν τα τεκμήρια διαβίωσης. Τέλος επιτηδεύματος: Απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος των 650 ευρώ των νέων αγροτών που συμπλήρωσαν την πενταετία απαλλαγής από το τέλος επιτηδεύματος την 31η Δεκεμβρίου 2019. Επίσης εξετάζεται η μείωση του τέλους επιτηδεύματος για τις επιχειρήσεις που για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα του 2020 ήταν κλειστές με κρατική εντολή. Ανείσπρακτα ενοίκια: Χωρίς νομικές ενέργειες, δικαστικές περιπέτειες και επίσκεψη στην Εφορία, οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα γλιτώσουν φέτος από τη φορολόγηση των ενοικίων που δεν εισέπραξαν το 2020. Η ρύθμιση που εξετάζεται προβλέπει ότι η απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος των ανείσπρακτων ενοικίων του 2020 θα παρέχεται χωρίς να απαιτούνται οι νομικές ενέργειες κατά των ενοικιαστών, όπως η άσκηση αγωγής αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων, η έκδοση διαταγής πληρωμής ή διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου κ.λπ. Φορομπόνους 40% για δαπάνες σε ακίνητα: Θα δημιουργηθεί νέος κωδικός στο έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης που θα «ξεκλειδώνει» έκπτωση φόρου έως 1.600 ευρώ για τους φορολογούμενους που προχώρησαν το 2020 στην ανακαίνιση ή επισκευή του ακινήτου τους. Προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων: Παράταση για τουλάχιστον μήνα μέχρι το τέλος Ιουλίου χωρίς να αποκλείεται να χρειαστεί και φέτος περισσότερος χρόνος Δόσεις: Εξόφληση του φόρου εισοδήματος σε 8 ίσες μηνιαίες δόσεις με την πρώτη να καταβάλλεται έως τις 31 Ιουλίου 2021 και την τελευταία έως το τέλος Φεβρουαρίου του 2022. Έκπτωση φόρου: Οι φορολογούμενοι που θα επιλέξουν να εξοφλήσουν εφάπαξ το εκκαθαριστικό της δήλωσης θα κερδίσουν έκπτωση η οποία εξετάζεται να είναι μεγαλύτερη από το 2% που ίσχυσε το 2020. Προκαταβολή φόρου εισοδήματος: που θα κληθούν να πληρώσουν φέτος επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες με κέρδη το 2020. Οι παρεμβάσεις, εάν δρομολογηθούν, θα είναι στοχευμένες στις επιχειρήσεις εκείνες που είχαν το 2020 μεγάλη πτώση στον τζίρο τους σε σύγκριση με το 2019. ‘Έχει αποσυρθεί το σενάριο μιας γενικευμένης μείωσης του συντελεστή φόρου έως και 100%, όπως εφαρμόστηκε πέρυσι.