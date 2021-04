Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Τα αποτελέσματα των rapid test της Δευτέρας

Τι έδειξαν οι δωρεάν έλεγχοι που διενήργησαν κλιμάκια του ΕΟΔΥ σε 110 μαζικές δειγματοληψίες σε όλη τη χώρα. Αναλυτικά στοιχεία ανά περιοχή.

Κλιμάκια του ΕΟΔΥ αποτελούμενα και από Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) πραγματοποίησαν τη Δευτέρα δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test).

Πραγματοποιήθηκαν 110 δράσεις μαζικής δειγματοληψίας σε 56 κεντρικά σημεία Περιφερειακών Ενοτήτων σε όλη τη χώρα, στις οποίες διενεργήθηκαν 18.707 rapid test και ανευρέθηκαν 597 θετικά (3,19%).

Παρατίθενται τα στοιχεία από τις δράσεις στις ακόλουθες περιοχές:

ΠΕ Ανατολικής Αττικής: Δήμος Αχαρνών - 496 rapid test με 36 θετικά (7,25%), αφορούν σε 13 άνδρες και 23 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 44 έτη

ΠΕ Βόρειου Τομέα Αθηνών: Δήμος Αμαρουσίου - 654 rapid test με 11 θετικά (1,68%), αφορούν σε 8 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 36

ΠΕ Δυτικής Αττικής: Δήμος Μεγαρέων - 302 rapid test με 9 θετικά (2,98%), αφορούν σε 4 άνδρες και 5 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 40 έτη

ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών: Δήμος Αγίων Αναργύρων - 604 rapid test με 23 θετικά (3,80%), αφορούν σε 15 άνδρες και 8 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 44 έτη

ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών: Δήμος Αγίας Βαρβάρας - 358 rapid test με 15 θετικά (4,19%), αφορούν σε 4 άνδρες και 11 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 48 έτη

ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών: Δήμος Ιλίου- 294 rapid test με 19 θετικά (6,46%), αφορούν σε 10 άνδρες και 9 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 40 έτη

ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών: Δήμος Χαϊδαρίου - 327 rapid test με 21 θετικά (6,42%), αφορούν σε 10 άνδρες και 11 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 39 έτη

ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών: Δήμος Αθηναίων, Ερμού - 765 rapid test με 32 θετικά (4,18%), αφορούν σε 15 άνδρες και 17 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 38 έτη

ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών: Δήμος Αθηναίων, Πλατεία Μοναστηρακίου - 612 rapid test με 17 θετικά (2,78%),αφορούν σε 12 άνδρες και 5 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 40 έτη

ΠΕ Νότιου Τομέα Αθηνών: Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης - 633 rapid test με 23 θετικά (3,63%), αφορούν σε 13 άνδρες και 10 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 36 έτη

ΠΕ Πειραιώς: Δήμος Πειραιά - 615 rapid test με 21 θετικά (3,41%), αφορούν σε 9 άνδρες και 12 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 44 έτη

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Νότια Πύλη ΔΕΘ - 600 rapid test με 37 θετικά (6,17%), αφορούν σε 17 άνδρες και 20 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 31 έτη

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Θέρμης - 353 rapid test με 20 θετικά (5,66%), αφορούν σε 10 άνδρες και 10 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 44 έτη

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Παύλου Μελά - 274 rapid test με 13 θετικά (4,74%), αφορούν σε 4 άνδρες και 9 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 43 έτη

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη - 343 rapid test με 13 θετικά (3,79%), αφορούν σε 5 άνδρες και 8 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 40 έτη

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Ευόσμου-Κορδελιού - 250 rapid test με 30 θετικά (12,00%), αφορούν σε 17 άνδρες και 13 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 42 έτη

ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας: Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου - 66 rapid test με 1 θετικό (1,51%), αφορά σε γυναίκα 43 ετών

ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας: Ίδρυμα Τσώνη, Ναύπακτος - 88 rapid test με 4 θετικά (4,54%), αφορούν σε 2 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 53 έτη

ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας: Κοινότητα Αετού Ξηρομέρου - 110 rapid test με 3 θετικά (2,72%), αφορούν σε 1 άνδρα και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 64 έτη

ΠΕ Άνδρου: Δημαρχείο - 47 αρνητικά rapid test

ΠΕ Αργολίδας: Χωριό Λίμνες - 53 rapid test με 2 θετικά (3,77%), αφορούν σε 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 57 έτη

ΠΕ Αρκαδίας: Πλατεία Πετρινού - 204 rapid test με 3 θετικά (1,47%), αφορούν σε 3 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 43 έτη

ΠΕ Άρτας: Δημαρχείο Άρτας - 168 rapid test με 2 θετικά (1,19%), αφορούν σε 1 άνδρα και 1 γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 26 έτη

ΠΕ Αχαΐας: Πλατεία Πυροσβεστείου, Πάτρα - 331 rapid test με 7 θετικά (2,11%), αφορούν σε 1 άνδρα και 6 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 39 έτη

ΠΕ Αχαΐας: Εμπορικό & βιομηχανικό Επιμελητήριο Αχαΐας - 189 rapid test με 4 θετικά (2.11%), αφορούν σε 3 άνδρες και 1 γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 23 έτη

ΠΕ Βοιωτίας: Άγιος Δημήτριος - 25 αρνητικά rapid test

ΠΕ Βοιωτίας: Καρυά - 17 rapid test με 2 θετικά (11,76%), αφορούν σε 1 άνδρα και 1 γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 18 έτη

ΠΕ Γρεβενών: Δεσκάτη - 79 αρνητικά rapid test

ΠΕ Δράμας: Δοξάτο - 62 αρνητικά rapid test

ΠΕ Έβρου: Ορεστιάδας - 21 rapid test με 4 θετικά (19,04%), αφορούν σε 1 άνδρα και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 39 έτη

ΠΕ Έβρου: Λαϊκή Αγορά Αλεξανδρούπολης - 53 αρνητικά rapid test

ΠΕ Έβρου: Δημαρχείο Αλεξανδρούπολης - 69 αρνητικά rapid test

ΠΕ Έβρου: Αλάνα Κακαλή - 46 αρνητικά rapid test

ΠΕ Εύβοιας: Πάρκο Αβάντων - 209 rapid test με 4 θετικά (1,91%), αφορούν σε 2 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 43 έτη

ΠΕ Ηλείας: Δημαρχείο Λεχαινών - 156 rapid test με 1 θετικό (0,64%), αφορά σε 1 άνδρα 47 ετών

ΠΕ Ηλείας: Κοινοτικό Κατάστημα Λυγιών - 31 rapid test με 1 θετικό (3,22%), αφορά σε άνδρα 25 ετών

ΠΕ Ηλείας: Κεντρική Πλατεία Πύργου - 213 rapid test με 6 θετικά (2,81%), αφορούν σε 2 άνδρες και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 30 έτη

ΠΕ Ηρακλείου: Τυμπάκι, Δήμος Φαιστού - 432 rapid test με 17 θετικά (3,93%), αφορούν σε 11 άνδρες και 6 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 51 έτη

ΠΕ Θεσπρωτίας: Πλατεία Φιλιατών - 82 αρνητικά rapid test

ΠΕ Θεσπρωτίας: Πλατεία Δημαρχείου, Ηγουμενίτσα - 81 αρνητικά rapid test

ΠΕ Ικαρίας: Εύδηλος - 22 αρνητικά rapid test

ΠΕ Ιωαννίνων: Πλατεία Πύρρου - 367 rapid test με 11 θετικά (2,99%), αφορούν σε 8 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 37 έτη

ΠΕ Ιωαννίνων: Ασβεστοχώρι - 58 rapid test με 1 θετικό (1,72%), αφορά σε άνδρα 54 ετών

ΠΕ Καβάλας: Νέα Ξεριά - 35 rapid test με 1 θετικό (2,85%), αφορά σε άνδρα 26 ετών

ΠΕ Καβάλας: Νέα Καρυά - 34 αρνητικά rapid test

ΠΕ Καβάλας: Ακροβούνι Παγγαίου - 8 αρνητικά rapid test

ΠΕ Καβάλας: Κρίνιδες - 41 rapid test με 1 θετικό (2,43%), αφορά σε γυναίκα 53 ετών

ΠΕ Καλύμνου: Κεντρικός Λιμένας Καλύμνου - 150 rapid test με 10 θετικά (6,67%), αφορούν σε 6 άνδρες και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 49 έτη

ΠΕ Καλύμνου: Πλατεία Πλατάνου, Λέρος - 97 αρνητικά rapid test

ΠΕ Καρδίτσας: Κεντρική Πλατεία Καρδίτσας - 353 rapid test με 13 θετικά (3,68%), αφορούν σε 5 άνδρες και 8 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 59 έτη

ΠΕ Καρδίτσας: Εργατικές Κατοικίες - 29 rapid test με 1 θετικό (3,44%), αφορά σε άνδρα 20 ετών

ΠΕ Καρδίτσας: Μακρυχώρι - 35 αρνητικά rapid test

ΠΕ Καστοριάς: Καστοριά - 209 rapid test με 8 θετικά (3,82%), αφορούν σε 3 άνδρες και 5 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 50 έτη

ΠΕ Καστοριάς: Άργος Ορεστικό - 88 rapid test με 1 θετικό (1,13%), αφορά σε άνδρα 70 ετών

ΠΕ Καστοριάς: Πλατεία Γέρμα - 33 αρνητικά rapid test

ΠΕ Κέρκυρας: Δημοτικό Θέατρο - 213 rapid test με 2 θετικά (0,94%), αφορούν σε 1 άνδρας και 1 γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 27 έτη

ΠΕ Κιλκίς: Ευκαρπία - 82 rapid test με 4 θετικά (4,88%), αφορούν σε 4 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 53 έτη

ΠΕ Κοζάνης: Σέρβια - 80 rapid test με 1 θετικό (1,25%), αφορά σε άνδρα 18 ετών

ΠΕ Κοζάνης: Ελάτη - 100 rapid test με 1 θετικό (1,00%), αφορά σε γυναίκα 80 ετών

ΠΕ Κορινθίας: Δημοτικό Θέατρο - 101 rapid test με 6 θετικά (5,94%), αφορούν σε 1 άνδρα και 5 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 36 έτη

ΠΕ Κορινθίας: Άγιοι Θεόδωροι - 199 rapid test με 2 θετικά (1,01%), αφορούν σε 2 κορίτσια με διάμεση ηλικία τα 14 έτη

ΠΕ Κω: Κοινότητα Καρδάμαινας - 170 rapid test με 5 θετικά (2,94%), αφορούν σε 1 άνδρα και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 58 έτη

ΠΕ Λακωνίας: Σπάρτη - 70 rapid test με 3 θετικά (4,28%), αφορούν σε 1 άνδρα και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 62 έτη

ΠΕ Λάρισας: Κρανιά Ελασσόνας - 131 αρνητικά rapid test

ΠΕ Λάρισας: Αμπελώνας - 67 rapid test με 4 θετικά (5,97%), αφορούν σε 2 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 31 έτη

ΠΕ Λάρισας: Τερψιθέα - 73 rapid test με 2 θετικά (2,74%), αφορούν σε 1 άνδρα και 1 γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 33 έτη

ΠΕ Λάρισας: Αρχαίο Θέατρο Λάρισας - 139 αρνητικά rapid test

ΠΕ Λάρισας: Πλατεία Ταχυδρομείου - 198 rapid test με 8 θετικά (4,04%), αφορούν σε 2 άνδρες και 6 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 42 έτη

ΠΕ Λάρισας: Κεντρική Πλατεία Λάρισας - 362 rapid test με 13 θετικά (3,59%), αφορούν σε 8 άνδρες και 5 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 41 έτη

ΠΕ Λάρισας: Τούμπα - 164 rapid test με 2 θετικά (1,22%), αφορούν σε 1 άνδρα και 1 γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 69 έτη

ΠΕ Λασιθίου: Παλαίκαστρο - 96 αρνητικά rapid test

ΠΕ Λευκάδας: Λευκάδα - 60 αρνητικά rapid test

ΠΕ Λευκάδας: Πεζόδρομος - 103 αρνητικά rapid test

ΠΕ Λήμνου: Πολιτιστικό Κέντρο Μούδρου - 18 αρνητικά rapid test

ΠΕ Μαγνησίας: Βελεστίνο - 106 rapid test με 3 θετικά (2,83%), αφορούν σε 1 άνδρα και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 47 έτη

ΠΕ Μαγνησίας: Αγριά Βόλου - 310 rapid test με 12 θετικά (3,87%), αφορούν σε 8 άνδρες και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 41 έτη

ΠΕ Μεσσηνίας: Μέγαρο Χορού - 242 rapid test με 5 θετικά (2,06%), αφορούν σε 4 άνδρες και 1 γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 29 έτη

ΠΕ Μεσσηνίας: Εκπαιδευτήρια Μπουγά - 293 αρνητικά rapid test

ΠΕ Μεσσηνίας: Κεντρική Πλατεία Καλαμάτας - 200 rapid test με 1 θετικό (0,50%), αφορά σε άνδρα 20 ετών

ΠΕ Νάξου: Πνευματικό Κέντρο Αγίου Νικόδημου - 94 αρνητικά rapid test

ΠΕ Ξάνθης: Ξάνθη - 88 αρνητικά rapid test

ΠΕ Πέλλας: Κρύα Βρύση - 76 rapid test με 7 θετικά (9,21%), αφορούν σε 3 άνδρες και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 32 έτη

ΠΕ Πέλλας: Αράβησσος - 51 rapid test με 2 θετικά (3,92%), αφορούν σε 1 άνδρα και 1 γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 43 έτη

ΠΕ Πέλλας: Μεσημέρι Έδεσσας - 30 αρνητικά rapid test

ΠΕ Πέλλας: Άγρα Έδεσσας - 50 αρνητικά rapid test

ΠΕ Πέλλας: Κερασιά Έδεσσας - 56 rapid test με 3 θετικά (5,35%), αφορούν σε 1 άνδρα και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 44 έτη

ΠΕ Πέλλας: Καρυδιά Πέλλας - 41 rapid test με 1 θετικό (2,44%), αφορά σε άνδρα 79 ετών

ΠΕ Πιερίας: Πλατεία Ελευθερίας, Κατερίνη - 149 αρνητικά rapid test

ΠΕ Πιερίας: Ανδρομάχη - 130 rapid test με 2 θετικά (1,54%), αφορούν σε 1 άνδρα και 1 γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 57 έτη

ΠΕ Ρεθύμνου: Μυλοπόταμος - 64 rapid test με 5 θετικά (7,81%), αφορούν σε 2 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 69 έτη

ΠΕ Ροδόπης: Πλατεία Κομοτηνής - 105 rapid test με 4 θετικά (3,80%), αφορούν σε 2 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 63 έτη

ΠΕ Ροδόπης: drive through Κομοτηνή - 9 rapid test με 1 θετικό

ΠΕ Ρόδου: Απολακκιά - 100 rapid test με 1 θετικό (1,00%), αφορά σε γυναίκα 21 ετών

ΠΕ Σάμου: Λέκα - 126 rapid test με 5 θετικά (3,97%), αφορούν σε 2 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 26 έτη

ΠΕ Σερρών: Στρατόπεδο Παπαλουκά - 259 rapid test με 12 θετικά (4,63%), αφορούν σε 6 άνδρες και 6 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 48 έτη

ΠΕ Σύρου: Κοινότητα Φοίνικα - 14 αρνητικά rapid test

ΠΕ Τρικάλων: Πλατεία Τρικάλων - 291 rapid test με 4 θετικά (1,37%), αφορούν σε 3 άνδρες και 1 γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 21 έτη

ΠΕ Τρικάλων: drive through Τρίκαλα - 158 rapid test με 6 θετικά (3,79%), αφορούν σε 3 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 44 έτη

ΠΕ Τρικάλων: Πλατεία Περιοχή ΔΕΗ - 68 rapid test με 1 θετικό (1,47%), αφορά σε άνδρα 57 ετών

ΠΕ Τρικάλων: Πλατεία Δεσποτικού - 130 αρνητικά rapid test

ΠΕ Φθιώτιδας: Πλατεία Μοδίου - 50 αρνητικά rapid test

ΠΕ Φθιώτιδας: Κάτω Τιθορέα - 73 αρνητικά rapid test

ΠΕ Φθιώτιδας: Πλατεία Ελευθερίας, Λαμία - 317 rapid test με 4 θετικά (1,26%), αφορούν σε 1 άνδρα και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 40 έτη

ΠΕ Φθιώτιδας: Λαϊκή Αγορά Παγκρατίου - 90 rapid test με 3 θετικά (3,33%), αφορούν σε 3 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 51 έτη

ΠΕ Φλώρινας: Αμύνταιο - 85 αρνητικά rapid test

ΠΕ Φλώρινας: Λέχοβο - 101 rapid test με 4 θετικά (3,96%), αφορούν σε 4 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 44 έτη

ΠΕ Φωκίδας: Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας - 104 rapid test με 2 θετικά (1,92%), αφορούν σε 1 άνδρα και 1 γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 30 έτη

ΠΕ Φωκίδας: Επτάλοφο - 30 αρνητικά rapid test

ΠΕ Χαλκιδικής: Νέα Μουδανιά - 124 rapid test με 4 θετικά (3,22%), αφορούν σε 1 άνδρα και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 66 έτη

ΠΕ Χίου: Πλατεία Βουνακίου - 196 rapid test με 4 θετικά (2,04%), αφορούν σε 1 άνδρα και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 48 έτη

