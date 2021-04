Κοινωνία

Αποκλειστικό ΑΝΤ1: Άνδρας σε κατάσταση αμόκ σπάει κεραίες σε ταράτσα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επιχείρηση πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί για να ακινητοποιήσουν τον δράστη, ο οποίος έσπαγε ό,τι έβρισκε μπροστά του.