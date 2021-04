Υγεία - Περιβάλλον

Rapid Test στην Αττική: Τι έδειξαν οι δειγματοληψίες της Τρίτης

Περισσότερα από 5.000 δωρεάν τεστ διενεργήθηκαν σε διάφορα σημεία της Αθήνας και του Πειραιά. Αναλυτικά στοιχεία ανά περιοχή.

Κλιμάκια του ΕΟΔΥ αποτελούμενα και από Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) πραγματοποίησαν την Τρίτη δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test).

Πραγματοποιήθηκαν 10 δράσεις μαζικής δειγματοληψίας σε κεντρικά σημεία της Αττικής, στις οποίες διενεργήθηκαν 5.237 rapid test και ανευρέθηκαν 173 θετικά (3,30%).

Παρατίθενται τα στοιχεία από τις δράσεις στις ακόλουθες περιοχές:

ΠΕ Βόρειου Τομέα Αθηνών: Δήμος Αμαρουσίου - 455 rapid test με 12 θετικά (2,63%), αφορούν σε 8 άνδρες και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 43 έτη

ΠΕ Βόρειου Τομέα Αθηνών: Δήμος Μεταμόρφωσης - 521 rapid test με 15 θετικά (2,88%), αφορούν σε 8 άνδρες και 7 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 37 έτη

ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών: Δήμος Χαϊδαρίου - 289 rapid test με 20 θετικά (6,92%), αφορούν σε 9 άνδρες και 11 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 53 έτη

ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών: Δήμος Ιλίου - 361 rapid test με 21 θετικά (5,82%), αφορούν σε 13 άνδρες και 8 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 41 έτη

ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών: Δήμος Αθηναίων, Πεζόδρομος Ερμού - 593 rapid test με 29 θετικά (4,89%), αφορούν σε 21 άνδρες και 8 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 41 έτη

ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών: Δήμος Αθηναίων, Πλατεία Μοναστηρακίου - 416 rapid test με 12 θετικά (2,88%), αφορούν σε 6 άνδρες και 6 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 45 έτη

ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών: Δήμος Καισαριανής - 725 rapid test με 17 θετικά (2,34%), αφορούν σε 6 άνδρες και 11 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 39 έτη

ΠΕ Νότιου Τομέα Αθηνών: Δήμος Νέας Σμύρνης - 649 rapid test με 10 θετικά (1,54%), αφορούν σε 4 άνδρες και 6 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 46 έτη

ΠΕ Νότιου Τομέα Αθηνών: Δήμος Αργυρούπολης-Ελληνικού - 674 rapid test με 14 θετικά (2,07%), αφορούν σε 5 άνδρες και 9 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 35 έτη

ΠΕ Πειραιώς: Δήμος Πειραιά - 554 rapid test με 23 θετικά (4,15%), αφορούν σε 12 άνδρες και 11 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 35 έτη.

