Life

“Άγριες Μέλισσες”: Οι κακές σκέψεις της Δρόσως και το spoiler για την Πηνελόπη

Αποκλειστικό απόσπασμα του αποψινού επεισοδίου παρουσιάζει η εκπομπή «Το Πρωινό». Προσοχή στα spoiler των επόμενων επεισοδίων.

Απόσπασμα από το αποψινό επεισόδιο από τις «Άγριες Μέλισσες» παρουσίασε η εκπομπή «Το Πρωινό», με το συγκινητικό διάλογο της Δρόσως με τον Κωνσταντή, στον οποίο του αποκαλύπτει ότι «δεν κάνει ωραίες σκέψεις».

Spoiler επόμενων επεισοδίων!

Η Πηνελόπη εγκαταλείπει τον εισαγγελέα, αλλά δεν την υποδέχονται καλά στο σπίτι. Την ίδια ώρα, συναντά τον Μελέτη, που παίρνει ελπίδες, ενώ εκείνη προσπαθεί να συγκρατήσει τα συναισθήματά της.

Η περίληψη του αποψινού επεισοδίου

Η θλίψη του Μιλτιάδη, μετά την εξέλιξη με τον Ευτύχη, θα βρει διέξοδο, ξεσπώντας πάνω στον Δούκα καθώς ανακαλύπτουν ότι τους έχει ξεγελάσει.

Η Ασημίνα καταρρέει μετά την απόφαση του δικαστηρίου, ενώ έχει κοπεί κάθε γέφυρα επικοινωνίας με τον Νικηφόρο.

Η Ελένη προσπαθεί να στηρίξει τις αδελφές της και να τις ενώσει αυτές τις δύσκολες ώρες. Θα τα καταφέρει;

Απ’ την άλλη, ο Νικηφόρος έρχεται αντιμέτωπος με την οικογένειά του, ακόμα και με την Αγορίτσα, καθώς όλοι τον κατηγορούν για την κατάσταση του παιδιού. Ο Άγγελος προσπαθεί να ξεπεράσει τη Σοφούλα και βγαίνει ραντεβού με τη Σταυριανή.

Η Σοφούλα πληγώνεται, αλλά αποδέχεται πως έχασε την ευκαιρία της. Ο Μπάμπης διατηρεί τις ελπίδες του ζωντανές, τώρα που η Ασημίνα χωρίζει.

Ο Γραμματικός προσπαθεί να μάθει περισσότερα για τη σχέση του Μελέτη με τον Θέμελη και τον θάνατό του. Ο Μελέτης δέχεται τη βοήθεια του Μεγαρίτη για να βρει τον πραγματικό δολοφόνο του πατέρα του.

