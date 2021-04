Κοινωνία

Lockdown: Πώς ανοίγουν τα Λύκεια - Η διαδικασία των self test

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί. Ποια η διαδικασία για τυχόν θετικό ή αρνητικό αποτέλεσμα. 15 χρήσιμες ερωτήσεις και απαντήσεις για τα self test.

Ανοίγουν ξανά για να λειτουργήσουν δια ζώσης τα λύκεια της επικράτειας, με υποχρεωτική τη διενέργεια αυτοδιαγωνιστικού τεστ κορονοϊού (self test) για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς.

Όπως ανέφερε η υπουργός Παιδείας, «το self-testing είναι μία διαδικασία εύκολη και απλή, μία διαδικασία που χρησιμοποιείται και σε άλλες χώρες για τη λειτουργία των σχολείων». Αξίζει να σημειωθεί ότι τα self tests προβλέπονται τόσο για τους μαθητές όσο και τους εκπαιδευτικούς. Το αυτοδιαγωνιστικό τεστ κορονοϊού θα πρέπει να διενεργείται δύο φορές την εβδομάδα για κάθε μαθητή και εκπαιδευτικό λυκείου και θα είναι απαραίτητα για την προσέλευση στο σχολείο τη Δευτέρα και την Πέμπτη.

Ειδικότερα ως προς τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, η διενέργεια self-test είναι υποχρεωτική για τους εκπαιδευτικούς ενώ υπάρχει ισχυρή σύσταση για τη διενέργεια του τεστ στους μαθητές.

Αναλυτικά, τα βήματα για τη διενέργεια των self tests:

Γονείς, κηδεμόνες, μαθητές και εκπαιδευτικοί θα παραλαμβάνουν δωρεάν το self-test, μαζί με ενημερωτικό υλικό από το φαρμακείο, χρησιμοποιώντας τον ΑΜΚΑ τους. Το πρώτο τεστ μπορούν να το παραλάβουν μαθητές και εκπαιδευτικοί Λυκείου από αύριο σε Αθήνα-Θεσσαλονίκη και από την Παρασκευή στην υπόλοιπη χώρα. Από την ερχόμενη Δευτέρα θα μπορούν να παραλάβουν και το 2ο τεστ. Οι μαθητές/οι εκπαιδευτικοί θα κάνουν τα self-tests στο σπίτι τους. Συστήνεται το τεστ να γίνεται το ίδιο πρωί ή το προηγούμενο βράδυ. Άρα το πρώτο τεστ θα μπορεί να γίνει την Κυριακή το βράδυ ή την Δευτέρα το πρωί. Γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί θα δηλώνουν το αποτέλεσμα του self-test μέσω της πλατφόρμας self-testing.gov.gr, στην οποία θα εισέρχονται με τους κωδικούς taxisnet, καταχωρώντας συγκεκριμένα στοιχεία, όπως πατρώνυμο, μητρώνυμο, ΑΜΚΑ και το αποτέλεσμα του self-test.

Στην περίπτωση που το self-test είναι αρνητικό:

Για τους μαθητές, θα εκδίδεται σχολική κάρτα μέσω της πλατφόρμας self-testing.gov.gr. Οι μαθητές θα φέρουν τη σχολική κάρτα μαζί τους όλη την εβδομάδα και θα την επιδεικνύουν στους εκπαιδευτικούς την πρώτη ώρα της Δευτέρας και της Πέμπτης. Για τους εκπαιδευτικούς, θα εκδίδεται η δήλωση αρνητικού αποτελέσματος μέσω της πλατφόρμας self-testing.gov.gr. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πρόσβαση σε εκτυπωτή, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να γράφουν μια χειρόγραφη δήλωση που θα περιέχει τα ίδια στοιχεία με τη σχολική κάρτα/ τη δήλωση αρνητικού αποτελέσματος.

Στην περίπτωση που το self-test είναι θετικό:

Θα εκδίδεται δήλωση θετικού αποτελέσματος μέσω της πλατφόρμας self-testing.gov.gr για τη διενέργεια δωρεάν επαναληπτικού rapid test σε δημόσια δομή. Η λίστα με τις δημόσιες δομές περιλαμβάνεται στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr Αν το επαναληπτικό τεστ είναι θετικό, θα ακολουθείται το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ. Αν το επαναληπτικό τεστ είναι αρνητικό, οι μαθητές/εκπαιδευτικοί θα λαμβάνουν σχετική βεβαίωση από το σημείο εξέτασης και επιστρέφουν στο σχολείο.

Όπως ανακοίνωσε η υπουργός Παιδείας, ήδη έχει αποσταλεί στα φαρμακεία και δοθεί στη δημοσιότητα επεξηγηματικό υλικό καθώς και σχετικό βίντεο για κατατοπιστική ενημέρωση όλων.

Γιατί δόθηκε προτεραιότητα στα λύκεια. Συζητήσεις με την Επιτροπή για νηπιαγωγεία, δημοτικά και γυμνάσια

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις και η μεγαλύτερη διάρκεια τηλεκπαίδευσης για τους μαθητές του λυκείου, αποτέλεσαν τους βασικούς παράγοντες που οδήγησαν το υπουργείο Παιδείας να δώσει προτεραιότητα στο άνοιγμα των λυκείων, σε σχέση με τις άλλες εκπαιδευτικές δομές.

«Προτεραιοποιήσαμε το άνοιγμα των λυκείων για δύο βασικούς λόγους: γιατί παραμένουν κλειστά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και γιατί όπως ξέρετε πλησιάζουν και οι Πανελλαδικές εξετάσεις», ανέφερε η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως.

Η υπουργός επανέλαβε ότι το υπουργείο «συζητά συστηματικά» με την Επιτροπή των Ειδικών και για τις λοιπές δομές εκπαίδευσης, χωρίς ωστόσο να αναφερθεί σε κάποιο χρονοδιάγραμμα για το πότε θα συνεχίσουν και εκείνες τη δια ζώσης λειτουργία τους.

15 χρήσιμες ερωτήσεις και απαντήσεις για τη δια ζώσης επαναλειτουργία των Λυκείων και το self-testing

Ποια σχολεία θα λειτουργούν δια ζώσης από τη Δευτέρα 12/4;

Από τη Δευτέρα 12 Απριλίου, επαναλειτουργούν δια ζώσης τα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια, ημερήσια και εσπερινά, όλης της χώρας, καθώς και οι λυκειακές τάξεις των Γυμνασίων με λυκειακές τάξεις. Παράλληλα, συνεχίζουν τη δια ζώσης λειτουργία τους οι σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων, οι οποίες δεν έχουν κλείσει καθόλου από την αρχή της φετινής σχολικής χρονιάς.

Ποια μέτρα πρόληψης και προστασίας από τον κορωνοϊό έχουν ληφθεί για την επαναλειτουργία των Λυκείων;

Προβλέπεται η εφαρμογή όλων των μέτρων που έχουμε ήδη λάβει, όπως:

η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους,

τα διαφορετικά διαλείμματα για ομάδες μαθητών,

οι σταθερές ομάδες μαθητών σε αθλήματα και άλλες δραστηριότητες,

η χρήση αντισηπτικών,

οι σχολαστικοί καθαρισμοί,

οι τακτικοί αερισμοί των χώρων, ειδικότερα τώρα που και ο καλός καιρός βοηθά,

τα ειδικότερα μέτρα για προσαρμοσμένη λειτουργία κυλικείων, εργαστηρίων πληροφορικής, χρήσης μουσικών οργάνων κ.ά.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ προστίθεται, στα ήδη ισχύοντα, άλλο ένα σημαντικό, προληπτικό μέτρο: η διενέργεια αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου δύο φορές την εβδομάδα για κάθε μαθητή και εκπαιδευτικό Λυκείου, προκειμένου να εξασφαλίσουμε τη μέγιστη δυνατή προστασία της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Είναι υποχρεωτικά τα τεστ;

Τα τεστ θα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την προσέλευση μαθητών και εκπαιδευτικών στο σχολείο, και θα πρέπει να γίνονται δύο φορές την εβδομάδα, πριν την έναρξη των μαθημάτων τη Δευτέρα και την Πέμπτη. Ως προς τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, η διενέργεια self-test είναι υποχρεωτική για τους εκπαιδευτικούς ενώ υπάρχει ισχυρή σύσταση για τη διενέργεια του τεστ στους μαθητές.

Πώς θα γίνεται η προμήθεια των τεστ;

Βάσει του ΑΜΚΑ τους, ενήλικοι μαθητές και εκπαιδευτικοί των Λυκείων θα προμηθεύονται δύο δωρεάν τεστ για κάθε εβδομάδα από το φαρμακείο. Για τους ανήλικους μαθητές Λυκείου, τα τεστ θα παραλαμβάνουν γονείς και κηδεμόνες με τον ΑΜΚΑ των μαθητών. Το πρώτο τεστ μπορούν μαθητές και εκπαιδευτικοί Λυκείου να το παραλάβουν από αύριο 8/4 σε Αθήνα-Θεσσαλονίκη και από την Παρασκευή 9/4 στην υπόλοιπη χώρα. Από την ερχόμενη Δευτέρα θα μπορούν να παραλάβουν και το 2ο τεστ, το οποίο θα πρέπει να διενεργηθεί έως το πρωί της Πέμπτης 15/4.

Είναι δύσκολη η διαδικασία του τεστ;

Το self-testing είναι μία διαδικασία εύκολη και απλή, μία διαδικασία που χρησιμοποιείται και σε άλλες χώρες για τη λειτουργία των σχολείων. Το τεστ είναι ρινικό και όχι ρινοφαρυγγικό ή στοματοφαρυγγικό, και ο στυλεός πρέπει να μπει στη μύτη απαλά και να περιστραφεί αρκετές φορές. Ήδη έχει αποσταλεί στα φαρμακεία και δοθεί στη δημοσιότητα επεξηγηματικό υλικό καθώς και σχετικό βίντεο για κατατοπιστική ενημέρωση όλων (https://self-testing.gov.gr).

Τα βήματα είναι τα εξής:

Γονείς, κηδεμόνες, μαθητές και εκπαιδευτικοί θα παραλαμβάνουν δωρεάν το self - test , μαζί με ενημερωτικό υλικό από το φαρμακείο, χρησιμοποιώντας τον ΑΜΚΑ τους. Το πρώτο τεστ μπορούν να το παραλάβουν γονείς, ενήλικοι μαθητές και εκπαιδευτικοί Λυκείου από αύριο σε Αθήνα-Θεσσαλονίκη και από την Παρασκευή στην υπόλοιπη χώρα. Από την ερχόμενη Δευτέρα θα μπορούν να παραλάβουν και το 2ο τεστ. Οι μαθητές/ εκπαιδευτικοί θα κάνουν τα self - tests στο σπίτι τους. Συστήνεται το τεστ να γίνεται το ίδιο πρωί ή το προηγούμενο βράδυ. Άρα το πρώτο τεστ θα μπορεί να γίνει την Κυριακή το βράδυ ή την Δευτέρα το πρωί. Γονείς, ενήλικοι μαθητές και εκπαιδευτικοί θα δηλώνουν το αποτέλεσμα του self - test μέσω της πλατφόρμας https :// self - testing . gov . gr , στην οποία θα εισέρχονται με τους κωδικούς taxisnet , καταχωρώντας συγκεκριμένα στοιχεία, όπως πατρώνυμο, μητρώνυμο, ΑΜΚΑ και το αποτέλεσμα του self - test .

6. Τι γίνεται αν το self-test είναι αρνητικό;

1. Για τους μαθητές, θα εκδίδεται σχολική κάρτα μέσω της πλατφόρμας https://self-testing.gov.gr. Οι μαθητές θα φέρουν τη σχολική κάρτα μονίμως μαζί τους. Θα επιδεικνύουν την εκάστοτε κάρτα στους εκπαιδευτικούς την πρώτη ώρα της Δευτέρας και της Πέμπτης.

2. Για τους εκπαιδευτικούς, θα εκδίδεται η δήλωση αρνητικού αποτελέσματος μέσω της πλατφόρμας https://self-testing.gov.gr.

3. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πρόσβαση σε εκτυπωτή, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να γράφουν μια χειρόγραφη δήλωση που θα περιέχει τα ίδια στοιχεία με τη σχολική κάρτα/δήλωση αρνητικού αποτελέσματος.

7. Τι γίνεται αν το self-test είναι θετικό;

1. Για τους μαθητές, θα δηλώνεται το θετικό αποτέλεσμα στη σχολική κάρτα μέσω της πλατφόρμας https://self-testing.gov.gr, με την οποία θα μπορεί να μεταβεί σε δημόσια δομή για τη διενέργεια δωρεάν επαναληπτικού rapid test. Η λίστα με τις δημόσιες δομές περιλαμβάνεται στην πλατφόρμα https://self-testing.gov.gr.

2. Για τους εκπαιδευτικούς, θα εκδίδεται η δήλωση θετικού αποτελέσματος μέσω της πλατφόρμας https://self-testing.gov.gr, με την οποία θα μπορεί να μεταβεί σε δημόσια δομή για τη διενέργεια δωρεάν επαναληπτικού rapid test. Η λίστα με τις δημόσιες δομές περιλαμβάνεται στην πλατφόρμα https://self-testing.gov.gr.

3. Αν το επαναληπτικό τεστ είναι θετικό, θα ακολουθείται το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ. Αν το επαναληπτικό τεστ είναι αρνητικό, οι μαθητές/εκπαιδευτικοί θα λαμβάνουν σχετική βεβαίωση από το σημείο εξέτασης και θα επιστρέφουν στο σχολείο.

8. Γιατί προτεραιοποιήθηκαν τα Λύκεια έναντι άλλων βαθμίδων;

Προτεραιοποιήθηκε το άνοιγμα των Λυκείων για δύο βασικούς λόγους:

- γιατί παραμένουν κλειστά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα

- γιατί πλησιάζουν και οι Πανελλαδικές εξετάσεις.

9. Έχουν δοθεί οδηγίες για την κάλυψη της ύλης;

Καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες προς τους εκπαιδευτικούς μας σχετικά με την κάλυψη της ύλης, δεδομένης της αναστολής της δια ζώσης λειτουργίας των σχολείων μας. Τον περασμένο μήνα εκδόθηκαν οδηγίες για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και εντός της εβδομάδας εκδίδονται και νέες οδηγίες για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Παράλληλα, το ΙΕΠ παρακολουθεί και ζητήματα ψυχοσυναισθηματικής φύσεως που συνδέονται με την πανδημία και την αναστολή της δια ζώσης λειτουργίας των σχολείων μας.

10. Πότε θα ανοίξουν τα υπόλοιπα σχολεία;

Η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων συζητά συστηματικά με την Επιτροπή των Ειδικών και για τις λοιπές δομές εκπαίδευσης, και ελπίζουμε σύντομα να είμαστε σε θέση να επαναλειτουργήσει η δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία και για αυτές.

11. Πώς θα προμηθεύονται τα τεστ ενήλικοι μαθητές εσπερινών λυκείων;

Στα εσπερινά λύκεια όλης της επικράτειας προβλέφθηκε για το πρώτο τεστ η απευθείας διανομή τεστ στα σχολεία. Τα τεστ θα βρίσκονται στα σχολεία έως το Σάββατο 10/4, και θα τα προμηθευτούν οι μαθητές από τις σχολικές μονάδες εντός του Σαββατοκύριακου, ακολουθώντας της οδηγίες των Διευθυντών των σχολικών μονάδων.

12. Για ποιες ηλικίες μαθητών μπορούν οι γονείς να παραλαμβάνουν self-tests από τα φαρμακεία με τον ΑΜΚΑ των μαθητών;

Οι γονείς μπορούν να παραλαμβάνουν self-tests για όλους τους μαθητές που γεννήθηκαν τα ημερολογιακά έτη 2003, 2004 και 2005.

13. Οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί/μαθητές θα πρέπει να κάνουν τεστ;

Ναι.

14. Οι μαθητές που θα βγουν θετικοί θα κάνουν τηλεκπαίδευση;

Για τους μαθητές των οποίων το επιβεβαιωτικό τεστ βγει θετικό προβλέπεται ό,τι και για τους μαθητές που νοσούν. Δίνεται η δυνατότητα ταυτόχρονης τηλεκπαίδευσης ή συμμετοχής σε διαδικτυακό τμήμα, χωρίς η παρακολούθηση να είναι υποχρεωτική.

15. Οι μαθητές που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες οφείλουν να πηγαίνουν στο σχολείο με φυσική παρουσία;

Εξακολουθεί να ισχύει η πρόβλεψη που ίσχυε και στο παρελθόν ότι οι μαθητές που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ή που συνοικούν με άτομα τα οποία ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε διαδικτυακά τμήματα, εφόσον το επιθυμούν.

