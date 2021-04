Αθλητικά

Μπάγερν - Παρί Σεν Ζερμέν: Show Μπαπέ στο Μόναχο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νικηφόρα πέρασε και η Τσέλσι από το "Ντραγκάο".

Μετά την Μπαρτσελόνα, ο Κιλιάν Μπαπέ το πήρε... προσωπικά και με την Μπάγερν Μονάχου και με δύο δικά του γκολ στην «Αλιάνζ Αρένα» οδήγησε την Παρί Σεν Ζερμέν σε μεγάλη νίκη επί της Μπάγερν με 3-2, στον πρώτο μεταξύ τους προημιτελικό του Champions League. Στο άλλο ματς της βραδιάς, η Τσέλσι «αγκάλιασε» την πρόκριση της στους ημιτελικούς με τη νίκη της στο «Ντραγκάο» με 2-0 επί της Πόρτο.

Εάν η Παρί στις 13 Απριλίου καταφέρει να αποκλείσει τους Βαυαρούς, τότε δικαιωματικά θα έχει τον πρώτο λόγο για την κατάκτηση του τροπαίου. Πήρε... μισή «εκδίκηση» από την κάτοχο του τροπαίου για την ήττα της τον περασμένο Αύγουστο τον τελικό της διοργάνωσης από το γκολ του Κομάν και, πλέον, είναι έτοιμη να ολοκληρώσει τη δουλειά την προσεχή Τρίτη (13/04) στο «Παρκ ντε Πρενς».

Απόλυτος πρωταγωνιστής του αγώνα ήταν ο Μπαπέ, ο οποίος έφτασε τα 8 γκολ στο Champions League στα τέσσερα τελευταία ματς που έδωσε. Μετά το χατ τρικ στο «Νόου Καμπ» στο πρώτο ματς της φάσης των «16» με την Μπαρτσελόνα, απόψε παραβίασε δύο φορές την εστία του Νόιερ κι αν μη τι άλλο όλα τα φώτα έπεσαν επάνω του. Εξαιρετικός ήταν και ο Νεϊμάρ, ο οποίος μπορεί να μην σκόραρε, αλλά από δικές του πάσες προήλθαν τα δύο πρώτα γκολ των Παριζιάνων.

Η «σφαλιάρα» από την Γουέστ Μπρομγουϊτς στο «Στάμφορντ Μπριτζ» (2-5) φαίνεται ότι λειτούργησε ευεργετικά στην Τσέλσι. Οι «μπλε» του Τόμας Τούχελ αφυπνήστικαν πολύ γρήγορα από την πρώτη του ήττα μετά από 14 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις και με τα γκολ των Μάουντ και Τσίλγουελ πέρασαν με «διπλό» από το Ντραγκάο» (2-0 την Πόρτο), εξασφαλίζοντας ουσιαστικά από το πρώτο ματς των «8» την πρόκριση στους ημιτελικούς του Champions League.