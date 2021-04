Οικονομία

ΑΑΔΕ: βήμα-βήμα η αίτηση για ρύθμιση δανείων με εγγύηση Δημοσίου

Αναλυτικά η διαδικασία για την αίτηση ρύθμισης των δανείων και οι προθεσμίες υποβολής.

Τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για να ρυθμίσουν σε έως και 120 δόσεις βεβαιωμένες οφειλές από δάνεια, έχουν πολίτες και επιχειρήσεις, μέσω ειδικής εφαρμογής, η οποία λειτουργεί στις ΔΟΥ και τα Ελεγκτικά Κέντρα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Πρόκειται για δάνεια, τα οποία χορηγήθηκαν έως και το 2012, με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (πρώην “Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης ΑΕ”) ή του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων ΑΕ (ΤΕΜΠΜΕ), και έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα στις τράπεζες έως τις 7.10.2019.

Σύμφωνα με την Ε.2073/2021, που υπέγραψε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής:

Η αίτηση για την υπαγωγή σε ρύθμιση οφειλών υποβάλλεται στην Υπηρεσία της ΑΑΔΕ (ΔΟΥ ή Ελεγκτικό Κέντρο), που είναι αρμόδια για την είσπραξη (πληροφορίες στον ειδικό πίνακα της Ε.2073/2021 και στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση στο myTAXISnet).

Οι προθεσμίες είναι οι εξής:

Μέχρι την Τρίτη 4/5/2021, για οφειλές που έχουν βεβαιωθεί από 7.10.2019 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης

Εντός 6 μηνών από τη βεβαίωσή τους, για οφειλές που θα βεβαιωθούν μετά την 29/4/2021.

Η προθεσμία της 30/4/2021 που τίθεται στο άρθρο 293 του ν. 4738/2020 είναι Μεγάλη Παρασκευή (αργία) και μετατίθεται για την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Πώς να υποβάλλετε την αίτηση

Για τη διευκόλυνσή τους, οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλουν ψηφιακά την αίτησή τους, αποστέλλοντας mail στην αρμόδια Υπηρεσία, με θέμα, “Ρύθμιση 120 δόσεων για δάνεια με εγγύηση Δημοσίου”. Στο mail αυτό, συμπληρώνουν και επισυνάπτουν την υπεύθυνη δήλωση που είναι διαθέσιμη στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη Gov.gr, με το παρακάτω κείμενο:

«Με την ιδιότητά μου ως φυσικό πρόσωπο/νόμιμος εκπρόσωπος /εκκαθαριστής /κληρονόμος ....... παρακαλώ όπως ρυθμίσετε σύμφωνα με το άρθρο 293 του ν.4738/2020 τις βεβαιωμένες οφειλές μου ή της εταιρείας με Α.Φ.Μ. ............ ή του κληρονομούμενου με Α.Φ.Μ. .................. σε Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες/Ελεγκτικά Κέντρα που προήλθαν από επιχειρηματικό δάνειο/δάνειο φυσικού προσώπου, με υπουργική απόφαση παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου/παροχής της εγγύησης της εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ»/της εταιρείας με την επωνυμία «Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων ΑΕ (ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ), σε ......... μηνιαίες δόσεις.»

Στην περίπτωση υποβολής της αίτησης ψηφιακά, την επόμενη ημέρα, η αρμόδια Υπηρεσία της ΑΑΔΕ αποστέλλει στον οφειλέτη μήνυμα στη θυρίδα του στο myTAXISnet, με τις πληροφορίες για την οριστικοποίηση της ρύθμισης (Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής, ποσό και προθεσμία πληρωμής της πρώτης δόσης).

Για λόγους χρηστής διοίκησης, παρέχεται η δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση των 120 δόσεων και στους οφειλέτες, που από τις 27/10/2020 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4738/2020 που θέσπισε τη ρύθμιση των 120 δόσεων) έχουν εντάξει τις οφειλές αυτές στην πάγια ρύθμιση του ν. 4152/2013. Οι οφειλέτες αυτοί μπορούν να εντάξουν το υπόλοιπο των εν λόγω οφειλών στη ρύθμιση έως και 120 δόσεων.

