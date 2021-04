Οικονομία

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ-Έρευνα: Δυσμενές το οικονομικό κλίμα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Ποιες είναι οι προοπτικές λόγω των συνθηκών που έχει διαμορφώσει η υγειονομική κρίση

Παρέμεινε δυσμενής και στο δεύτερο εξάμηνο του 2020 η κατάσταση για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (έως 49 άτομα προσωπικό, αποτελούν το 99,6% των ελληνικών επιχειρήσεων) διαπιστώνει η εξαμηνιαία έρευνα οικονομικού κλίματος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, η δεύτερη που διεξάγεται υπό τις πρωτοφανείς συνθήκες που έχει διαμορφώσει η υγειονομική κρίση.

Οι επιπτώσεις της, που στην οικονομία έχουν εκδηλωθεί με την μορφή της βαθιάς και απότομης ύφεσης, όπως είναι επόμενο, έχουν επηρεάσει αρνητικά την οικονομική κατάσταση των ΜμΕ. Αυτό αποτυπώθηκε και στην αντίστοιχη έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για το α΄ εξάμηνο του 2020, όπου καταγράφηκε σοβαρή πτώση όλων των βασικών δεικτών που προσδιορίζουν την κατάσταση που βρίσκονται οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Και στο β΄ εξάμηνο του 2020 ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος διατηρείται σε εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο, καθώς διαμορφώνεται στις 20,1 μονάδες. Δεν έχει μεταβληθεί, δηλαδή, σε σχέση με το α΄ εξάμηνο του 2020.

Σύμφωνα με την έρευνα, με μιά πρώτη ανάγνωση, φαίνεται πως η κατάσταση στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις δεν έχει επιδεινωθεί περεταίρω, καθώς σε όλους σχεδόν τους επιμέρους δείκτες αποτίμησης καταγράφεται και μια μικρή υποχώρηση της επιδείνωσης.

Η προσεκτικότερη, ωστόσο, εξέταση των στοιχείων της έρευνας αναδεικνύει σοβαρές διαφοροποιήσεις μεταξύ των επιχειρήσεων. Η πανδημική κρίση δεν επηρεάζει με την ίδια ένταση όλες τις επιχειρήσεις. Ιδιαίτερα οι επιχειρήσεις που έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους με κρατική εντολή βρίσκονται σε εξαιρετικά δυσμενή θέση.

Στην έρευνα καταγράφεται μια μικρή αύξηση τόσο των επιχειρήσεων που επωφελούνται από την κρίση, όσο και των επιχειρήσεων που έχουν καταφέρει να απορροφήσουν τις δυσμενείς της επιπτώσεις. Για την πλειονότητα, όμως, των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων φαίνεται πως η κατάσταση έχει επιδεινωθεί περαιτέρω, ναρκοθετώντας τις προοπτικές τους για το μέλλον.

Είναι, μάλιστα, τόσο υψηλά τα ποσοστά των επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν πολλαπλές δυσκολίες, που φαίνεται πως πλέον και υγιείς μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα βιωσιμότητας. Το παρατεταμένο διάστημα που διατηρείται το απαγορευτικό για τη λειτουργία μεγάλου μέρους της οικονομικής δραστηριότητας, σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα που υπάρχει για τον χρόνο που τελικά θα απαιτηθεί για επιστροφή κάποιας μορφής κανονικότητα, φαίνεται πως επιβαρύνει εκθετικά την κατάσταση της πλειονότητας των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ επισημαίνει πως «δεν θα πρέπει να λησμονούμε ότι οι υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις έχουν περάσει μέσα από τη μέγγενη της πρόσφατης χρηματοπιστωτικής κρίσης. Η εκδήλωση της πανδημίας αναδεικνύει πως τα χρόνια διαρθρωτικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις αυτές, τα οποία εντάθηκαν κατά την προηγούμενη δεκαετή οικονομική κρίση έχουν αποδυναμώσει τις δυνατότητές τους να ανταπεξέλθουν στις επιπτώσεις της νέας υφεσιακής περιόδου. Τα ίδια κεφάλαια που διέθεταν, κυρίως για επενδύσεις μικρής κλίμακας, φαίνεται πως έχουν αναλωθεί για την απορρόφηση των επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης, παρά μάλιστα τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τη στήριξή τους.

Άλλωστε, ένα μεγάλο μέρος των μέτρων που έχουν ληφθεί για την στήριξη των επιχειρήσεων αφορούν άμεσες ή έμμεσες μορφές ενίσχυσης της ρευστότητας τους, που παρά την πρόσκαιρη και σε αρκετές περιπτώσεις μη επαρκή ανακούφιση που προσφέρουν, αποτελούν υποχρεώσεις που συσσωρεύονται σε ένα μάλιστα περιβάλλον έντονης αβεβαιότητας για το μέλλον.

Αυτό φαίνεται και από τη σημαντική αύξηση που καταγράφεται στα ποσοστά των επιχειρήσεων που δηλώνουν πως δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις μελλοντικές τους υποχρεώσεις.

Προκειμένου, λοιπόν, να αποφευχθούν τα χειρότερα και παράλληλα να επιβεβαιωθούν οι αισιόδοξες προβλέψεις, απαιτείται ένα συνεκτικό σχέδιο υποστήριξης των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα εκείνων που πλήττονται δυσανάλογα από τις επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης, για το διάστημα της σταδιακής επανεκκίνησης της ελληνικής οικονομίας» υπογραμμίζει το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.

Όπως εξηγεί, το σχέδιο δράσης για την επόμενη μέρα θα πρέπει να εξυπηρετεί δύο δέσμες μέτρων:

1η δέσμη: Επαρκής ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων για να μπορέσουν να επανεκκινήσουν. Ένα μέρος της χρηματοδότησης αυτής θα πρέπει να αφορά την κάλυψη των οφειλών που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας και να έχει τη μορφή της επιδότησης.

2η δέσμη: Προγράμματα επιδότησης του μη μισθολογικού ή/και του μισθολογικού κόστους για την διατήρηση των θέσεων εργασίας.

Αναλυτικά η έρευνα οικονομικου κλίματος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ:

Χαρίτσης: Πλήγμα στις μικρές επιχειρήσεις

«To εξαμηνιαίο δελτίο οικονομικού κλίματος του Ινστιτούτου Μελετών της ΓΣΕΒΕΕ που δημοσιοποιήθηκε σήμερα επιβεβαιώνει ότι η ελλιπής στήριξη και η ανασφάλεια που εντείνεται από τις κυβερνητικές παλινωδίες, πλήττουν ασύμμετρα τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις», τονίζει σε ανακοίνωσή του ο τομεάρχης Ανάπτυξης και Επενδύσεων του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και βουλευτής Μεσσηνίας, Αλ. Χαρίτσης.

«Με 1 στις 2 από αυτές να έχουν ταμειακά διαθέσιμα το πολύ για έναν μήνα και 4 στις 10 να αντιμετωπίζουν το φάσμα του λουκέτου», προσθέτει.

Για μια ακόμη φορά, σημειώνει ο κ. Χαρίτσης, αποδεικνύεται η ανεπάρκεια των κυβερνητικών μέτρων ενίσχυσης της πραγματικής οικονομίας και κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

«Αλλά και οι καταστροφικές επιπτώσεις στο οικονομικό κλίμα από την παντελή απουσία ενός ρεαλιστικού και ολοκληρωμένου σχεδίου για την επανεκκίνηση της αγοράς.Αν μάλιστα συνυπολογιστεί ότι η έρευνα αφορά στο 2ο εξάμηνο του 2020, συνάγεται ότι η δυσοίωνη αυτή εικόνα έχει επιβαρυνθεί πολύ περισσότερο τους πρώτους μήνες του 2021», προσθέτει.

Η ζοφερή πραγματικότητα που βιώνουν επιχειρηματίες και εργαζόμενοι, σύμφωνα με τον κ. Χαρίτση, δεν αντιστρέφεται με τα κυβερνητικά ημίμετρα ούτε βεβαίως με ευχολόγια.

Απαιτούνται, όπως υποστηρίζει ο τομεάρχης, σοβαρές παρεμβάσεις, όπως αυτές που επισημαίνει η έρευνα της ΓΣΕΒΕΕ, που κάνει έκκληση για στήριξη των επιχειρήσεων με απευθείας ρευστότητα, προγράμματα διατήρησης των θέσεων εργασίας με κάλυψη και του μισθολογικού κόστους και κάλυψη μέρους των οφειλών της πανδημίας.

«Όσα δηλαδή έχει τεκμηριωμένα και κοστολογημένα προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ από την αρχή της πανδημίας», καταλήγει στην ανακοίνωσή του ο Αλ. Χαρίτσης.

