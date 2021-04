Κοινωνία

Έγκλημα στον “Ερυθρό Σταυρό”: ασθενής “έκοψε” το οξυγόνο σε διασωληνωμένο με κορονοϊό

Τι αναφέρει η Αστυνομία για το πρωτοφανές περιστατικό. Πως έχασε την ζωή του ο ασθενής, που νοσηλευόταν με παροχή οξυγόνου.

Όπως αναφέρει επισήμως η Αστυνομίοα, "Η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών, στο πλαίσιο διερεύνησης περιστατικού θανάτου νοσηλευόμενου διασωληνωμένου ασθενούς στο Νοσοκομείο "Ερυθρός Σταυρός", σχημάτισε δικογραφία σε βάρος αλλοδαπού, επίσης νοσηλευόμενου στον ίδιο θάλαμο, για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας. Ο ανωτέρω συνελήφθη και φυλάσσεται φρουρούμενος στο Νοσοκομείο".

Ο άτυχος ασθενής που είχε προσβληθεί από κορονοϊό, είχε και βαριά υποκείμενα νοσήματα. Διασωληνώθηκε στις 5 Απριλίου και κατέληξε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Τετάρτης.. Ο 77χρονος νοσηλευόταν διασωληνωμένος σε απλό θάλαμο νοσηλείας, με παρακολούθηση από μόνιτορ, ενώ το όνομα του βρισκόταν στην λίστα αναμονής για κρεβάτι σε ΜΕΘ.

Ξαφνικά, το βράδυ της Τετάρτης, το μόνιτορ «σήμανε συναγερμό» και δύο ιατροί μετέβησαν αμέσως στον θάλαμο. Είδαν «ευθεία γραμμή» στις ζωτικές λειτουργίες και ξεκίνησαν ΚΑΡΠΑ (Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση).

Ο χώρος ήταν αναστατωμένος. Ο αναπνευστήρα ήταν εκτός πρίζας και αναποδογυρισμένος και λειτουργούσε με την μπαταρία του. Ακόμη, ο σωλήνας παροχής οξυγόνου είχε αφαιρεθεί από τον ασθενή.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο ασθενής δεν τα κατάφερε. Οι γιατροί βλέποντας την εικόνα στον χώρο, ειδοποίησαν την Διοίκηση του Νοσοκομείου. Καθώς η εκτίμηση ήταν ότι πιθανώς κάποιος αποσυνέδεσε τον ασθενή από τα μηχανήματα που τον κρατούσαν στη ζωή, ενημερώθηκε η Αστυνομία, η οποία ερευνά την υπόθεση.

Ο 77χρονος νοσηλευόταν στον ίδιο θάλαμο με άλλον ασθενή, ο οποίος δεν ήταν ούτε διασωληνωμένος ούτε σε καταστολή. Πρόκειται για έναν 59χρονο, με κορονοϊό, πνευμονική εμβολή και παθολογικά υποκείμενα νοσήματα, ο οποίος εισήχθη στο νοσοκομείο στις 4 Απριλίου, μία ημέρα πριν τον άτυχο 77χρονο. Ενώ έδινε πληροφορίες στους ιατρούς για το ιστορικό του, ανέφερε ένα ασαφές ψυχιατρικό παρελθόν, με κάποιο περιστατικό ψυχιατρικής φύσεως. Έτσι, πριν από την εισαγωγή του, τον εξέτασε και ψυχίατρος, που τον βρήκε ήρεμο και συνεργάσιμο, σύμφωνα με τις πληροφορίες.

Το βασικο σενάριο που εξ αρχής ερευνούσε η Αστυνομία ήθελε τον 59χρονο να είναι εκείνος που αφαίρεσε τον αναπνευστήρα και τελικως την ζωή από τον άλλον ασθενή. Μάλιστα, ελήφθησαν αποτυπώματα από τον αναπνευστήρα του θύματος και σύμφωνα με πληροφορίες βρέθηκαν σε αυτόν αποτυπώματα του 59χρονου. Πληροφορίες αναφέρουν πως ο συλληφθείς είπε ότι τον ενοχλούσε ο θόρυβος που έκαναν τα μηχανήματα που κρατούσαν στην ζωή τον άτυχο 77χρονο!

