Πολιτισμός

Πρόσκληση Μενδώνη στον Τσίπρα για ξενάγηση στην Ακρόπολη

Η πρόσκληση της Λίνας Μενδώνη στον Αλέξη Τσίπρα και η αιχμηρή απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ.

Πρόσκληση προς τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξη Τσίπρα, για ξενάγηση στην Ακρόπολη, απηύθυνε με σχετική επιστολή της η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη. Η "δηκτική" αναφορά-πρόσκληση της κ. Μενδώνη προς τον Αλέξη Τσίπρα, έρχεται μετά τις αποδοκιμασίες και τις επικρίσεις στα social media για την επιγραφή στην Ακρόπολη.

Η επιστολή έχει ως εξής:

«Παρακολουθώ με προσοχή τις δηλώσεις σας σχετικά με τα έργα και τις εργασίες αποκατάστασης που εκτελούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης και στα επ’ αυτού κείμενα μνημεία και αντιλαμβάνομαι ότι έχετε έντονο και ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον χώρο. Ως εκ τούτου, επιτρέψτε μου, παρακαλώ, να σας προσκαλέσω να επισκεφθείτε τον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης και να σας ξεναγήσουμε μαζί με τον Ακαδημαϊκό καθηγητή κ. Μανώλη Κορρέ, όποτε το πρόγραμμά σας το επιτρέπει».

"Πυρά" από τον ΣΥΡΙΖΑ

Άμεση ήταν η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ στην πρόσκληση της Λίνας Μενδώνη προς τον Αλέξη Τσίπρα. Συγκεκριμένα, ο ΣΥΡΙΖΑ στην ανακοίνωσή του αναφέρει:

«Αντί η κα Μενδώνη να προσπαθεί με επιστολές στον κ. Τσίπρα να διασκεδάσει τις εντυπώσεις για τα αίσχη που έχει κάνει στην Ακρόπολη, περιμένουμε να έρθει στη Βουλή και να απαντήσει στην επίκαιρη ερώτηση που της κατέθεσε η τομεάρχης Πολιτισμού του ΣΥΡΙΖΑ Σία Αναγνωστόπουλου. Και κυρίως να απαντήσει στο ένα και απλό ερώτημα:

Ισχύει ή όχι η Σύμβαση Δωρεάς που έφερε στη Βουλή με την υπογραφή τριών υπουργών, η οποία στο Άρθρο 9 με τίτλο «Αναφορά Δωρεάς» ορίζει ότι θα μπει ειδική μαρμάρινη επιγραφή με την αναφορά: «Ο ανελκυστήρας πλαγιάς και ο φωτισμός της Ακροπόλεως πραγματοποιήθηκαν με αποκλειστική χορηγία του Ιδρύματος Ωνάση επί υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη (Ιούνιος 2020)». Εάν ισχύει, είναι κοινή συκοφάντης και βέβηλη. Εάν δεν ισχύει, είναι προφανές πως μετά τη θύελλα αντιδράσεων, παραβιάζει τη σύμβαση που η ίδια υπέγραψε. Ας αποφασίσει τι από τα δύο ισχύει και ας έρθει να απαντήσει ως υπουργός στη Βουλή και όχι ως ξεναγός του Αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Ακρόπολη».

