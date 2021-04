Υγεία - Περιβάλλον

Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών: Η γνωμοδότηση για το εμβόλιο της AstraZeneca

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Υπό συζήτηση οι ηλικιακοί περιορισμοί στη συνεδρίαση της Επιτροπής.

Γνωμοδότηση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, για το εμβόλιο της AstraZeneca, αναμένεται σήμερα, καθώς ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) μετέθεσε την απόφαση στις χώρες μέλη της ΕΕ για την χορήγηση του εμβολίου. Ανακοίνωσε ότι διαπίστωσε σπάνιες περιπτώσεις θρόμβων αίματος σε ορισμένους ενήλικες που έλαβαν το εμβόλιο αυτό, σημειώνοντας ωστόσο ότι τα πλεονεκτήματα του εμβολίου εξακολουθούν να υπερτερούν των κινδύνων του.

Σημειώνεται ότι κάθε χώρα διαφοροποιεί τις ηλικίες για χρήση του εμβολίου, άλλες προτείνουν τη χορήγηση σε άτομα άνω των 60 ετών, άλλες άνω των 55 ετών, ενώ η Βρετανία δήλωσε ότι τα άτομα κάτω των 30 ετών πρέπει να λαμβάνουν άλλο εμβόλιο κατά της νόσου COVID-19.

Στη σημερινή συνεδρίαση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, η οποία παρακολουθεί όλα τα επιστημονικά δεδομένα, δεν αναμένονται σπουδαίες αλλαγές στο εμβολιαστικό πρόγραμμα της χώρας, διευκρίνισε σε πρόσφατες δηλώσεις του ο γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους. Προσέθεσε ότι δεν τίθεται θέμα σε καμία ευρωπαϊκή χώρα για τη διακοπή των εμβολιασμών με ΑstraZeneca, τονίζοντας ότι αυτό που συζητείται είναι οι ηλικιακοί περιορισμοί.

Υπενθυμίζεται ότι αρχικά η χορήγηση του εμβολίου της AstraZeneca είχε αποφασιστεί σε αρκετές χώρες όπως και στην Ελλάδα, από την ηλικία 18 ετών μέχρι και 64 ετών και αυτό γιατί οι μελέτες περιελάμβαναν μικρό αριθμό ατόμων ηλικίας μεγαλύτερης των 65 ετών. Στη συνέχεια επικαιροποιήθηκαν οι συστάσεις από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, με βάση τα ευρήματα μελετών που αφορούν σε μεγάλους πληθυσμούς σχετικά με την αποτελεσματικότητα του εμβολίου της AstraZeneca σε άτομα ηλικιωμένα, έτσι ώστε το εμβόλιο αυτό να χορηγείται σε όλες τις ηλικίες και άνω των 65 ετών. Πάντως, παρά τη συζήτηση για το εμβόλιο της AstraZeneca, το ποσοστό συμμετοχής στους εμβολιασμούς ξεπερνάει το 90%, ενώ κάθε μέρα γίνονται 10.000-12.000 εμβολιασμοί με ΑstraZeneca.

Ειδήσεις σήμερα:

Νέα λεωφορεία στους δρόμους της Αθήνας

Φονική επίθεση ενόπλου στο Τέξας (βίντεο)

Ιταλία – Τουρκία: διπλωματικό επεισόδιο για την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν