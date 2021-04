Life

Tips για τέλειες φωτογραφίες στο Instagram!

Το Glance.gr και η Κατερίνα Γερονικολού δίνουν έξυπνες και χρήσιμες συμβουλές για καρέ που… “τα σπάνε”.

Όπως γράφει η Κατερίνα Γερονικολού στο Glance.gr, «Όσες ασχολούμαστε με το Instagram, μας αρέσει να φτιάχνουμε ωραίο περιεχόμενο πρώτα απ όλα για μας, για τη δική μας ευχαρίστηση και ύστερα για τους ακολούθους μας!

Η αισθητική από κοπέλα σε κοπέλα μπορεί να διαφέρει, αλλά προτείνω κάποια απλά βήματα για τη φωτογραφία των ονείρων σου!

Να νιώθεις άνετα με τον φωτογράφο. Όποιος κι αν βρίσκεται πίσω από τον φωτογραφικό φακό, τεράστιας σημασίας είναι-πίστεψε με- να τον εμπιστεύεσαι, να μην ντρέπεσαι για το σώμα σου μπροστά του, να σε αγαπάει ρε παιδί μου. Να νιώθεις καλά μαζί του. Aν εσύ είσαι άνετη, η φωτογραφία θα είναι «άνετη», άρα και με αυθεντικό συναίσθημα, χωρίς ένα σφιγμένο χαμόγελο! Μη το παρακάνεις με το ρετούς. Αν έχεις βγάλει ένα σπυράκι, προς θεού δεν πειράζει να το αφαιρέσεις αν μπορείς. Αλλά όλες έχουμε πέσει σε αυτή την παγίδα με υπερβολικές «διορθώσεις». Είναι μεγάλος ο πειρασμός της τέλειας εικόνας, το καταλαβαίνω, αλλά δεν έχει νόημα να είσαι μια άλλη στις φωτογραφίες σου. Να είσαι περήφανα εσύ! Βάλε μουσική την ώρα που βγάζεις μία φωτογραφία, αν έχεις τη δυνατότητα. Οι μουσικές μας ταξιδεύουν, μας γεννούν συναισθήματα, και μια «δυνατή» φωτογραφία έχει ακριβώς αυτό. Συναίσθημα».

