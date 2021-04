Life

“Η Φάρμα”: Ο αρχηγός, ο δημοφιλέστερος παίκτης και οι υποψήφιοι για αποχώρηση

Έντονες στιγμές και στο επεισόδιο της «Φάρμας» που προβλήθηκε το βράδυ της Παρασκευής. Όλες οι εξελίξεις.

Ο Στράτος Τζώρτζογλου αναδείχθηκε ο δημοφιλέστερος παίκτης της εβδομάδας στο επεισόδιο της «Φάρμας» την Παρασκευή.

Η έκπληξη του ηθοποιού ήταν μεγάλη, με τον ίδιο να πανηγυρίζει έξαλλα με το αποτέλεσμα.

Αρχηγός αναδείχθηκε ο Θανάσης Πάτρας, που κέρδισε τον αγώνα με τον Βασίλη Μαντζουράνη.

Ο Σάκης Τανιμανίδης επισκέπτηκε το σπίτι, ανακοίνωσε τις αλλαγές και ζήτησε από τον αρχηγό να υποδείξει τον πρώτο μονομάχο ανάμεσα στους δύο υπηρέτες, την Κυριακή Κατσογρεσάκη και τον Ντούπη.

Ο Θανάσης Πάτρας επέλεξε την Κυριακή Κατσογρεσάκη, κάτι που δεν άρεσε στις υπόλοιπες παίκτριες του παιχνιδιού, αφού για ακόμα μια φορά η αποχώρηση θα είναι γένους θηλυκού.

