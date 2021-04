Αθλητικά

Ο Βόλος “σκόρπισε” τον Παναιτωλικό

Ο Βόλος κατάφερε να πάρει τη νίκη, κάνοντας ακόμη πιο δύσκολη την προσπάθεα του Παναιτωλικού για παραμονή στην κατηγορία.

Ο Βόλος αναδείχθηκε νικητής με 3-1 στο παιχνίδι με τον Παναιτωλικό που διεξήχθη στο Πανθεσσαλικό στάδιο για την 3η αγωνιστική των Play Out, της Super League. Ο Παναιτωλικός ήταν αυτός που... καιγόταν για βαθμούς, αλλά βρέθηκε στο 13΄ να χάνει με 2-0 χάρη σε τέρματα των Ριένστρα στο 3΄και Μπουένο (πέναλτι) δέκα λεπτά αργότερα. Η ομάδα του Αγρινίου, που κατέβηκε με πολλές απουσίες αφού δεν είχε στην αποστολή τους Μπαρμπόσα, Μάζουρεκ, Βάντερσον, Λιάβα, Ματσόλα, Τζανακάκς και Τσιγγάρα, μείωσε στο 36΄ επίσης με πέναλτι που εκτέλεσε ο Βέργος, αλλά στο 42΄ ο Μήτογλου έδωσε εκ νέου προβάδισμα δύο τερμάτων στην ομάδα της Μαγνησίας.

Γενικά ήταν ένα εξαιρετικό ματς από πλευράς θεάματος με πολλές ευκαιρίες από τις δύο ομάδες, αλλά ο Βόλος έδειξε πιο αποτελεσματικός και κατάφερε να πάρει τη νίκη, κάνοντας ακόμη πιο δύσκολη την προσπάθεα του Παναιτωλικού για παραμονή στην κατηγορία.

Στο 3ο λεπτό οι γηπεδούχοι ανοίγουν το σκορ με τον μέσο της ομάδας Ριένστρα, ο οποίος έπιασε ένα ευθύβολο βολέ από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής και άφησε «άγαλμα» τον Κνετ. στο 11΄ ο Σιδηρόπουλος σφυρίζει αρχικά φάουλ σε χέρι του Ταχάρ, αλλά συμβουλεύεται το VAR και τελικά υποδεικνύει πέναλτι υπέρ του Βόλου, το οποίο εκτέλεσε εύστοχα ο Μπουένο για να κάνει το 2-0.

Στο 15΄ ωραίο σουτ του Ταχάρ εκτός περιοχής, έφυγε δίπλα από το αριστερό δοκάρι. Στο 36΄ μείωσε ο Βέργος σε 2-1 με πέναλτι σε χέρι του Περέα που υπέδειξε ο Σιδηρόπουλος, αφού συμβουλεύτηκε και πάλι το VAR. Στο 39΄ είχαμε νέα μεγάλη ευκαιρία μέσα σε ένα λεπτό για τον Παναιτωλικό, αφού σε εξαιρετική ατομική ενέργεια του Αριγίμπι και πάσα παράλληλα με τη γραμμή του τέρματος, διώχνει ο Φεράρι πριν την σπρώξουν στα δίχτυα οι φιλοξενούμενοι.

Στο 41' σουτ του Νίνη εντός περιοχής, κοντράρει σε σώματα και η μπάλα απομακρύνεται, ενώ στο 42' σε τετ α τετ του Μπαρτόλο με τον Κνετ ο τερματοφύλακας του Παναιτωλικού έδιωσε σε κόρνερ. Έτσι φθάσαμε στο 42΄, όταν από κεφαλιά πάσα του Γκρίλο, ο Μήτογλου στόπαρε την μπάλα και σκόραρε από κοντά για να γράψει το 3-1.

Στο 2ο 45λεπτο οι φιλοξενούμενοι μπήκαν πιο δηυνατά και προσπάθησαν να πιέσουν. Όμως τη μεγάλη ευκαιρία έχασε ο Βόλος στο 66', όταν σε αντεπίθεση ο Μπαρτόλο σούτερα μέσα από την περιοχή αλλά βρήκε σε ετοιμότητα τον Κνετ.

Οι φάσεις και στο 2ο ημίχρονο διαδέχονταν η μία την άλλη. Στο 72' ο Ντάλσιο μόνος εντός περιοχής σουτάρει δύο φορές, την πρώτη αποκρούει με τα πόδια πάνω στη γραμμή ο Γκρίλο, την δεύτερη ο Κλέιμαν. Στο 79'ο Μανθάτης κάνει τη σέντρα, αλλά ο Κλέιμαν μπλοκάρει πριν η μπάλα φθάσει στον αμαρκάριστο Καρέλη, ενώ στο 86' ο Βεργος μόνος προ του Κλέιμαν σουτάρει στο δοκάρι.

Οι συνθέσεις:

Βόλος (Άνχελ Λόπες): Κλέιμαν, Φεράρι, Γκρίλο, Μήτογλου, Τέκιο, Κρητικός (84΄ Σάντσες), Ριένστρα, Νίνης, Μπουένο (57΄ Σάντος), Μπαρτόλο (74΄ Κιάκος), Περέα

Παναιτωλικός (Τραϊανός Δέλλας): Κνετ, Περέιρα (74΄ Γιάκολις), Τσότσαλιτς, Καρασαλίδης (53΄ Μανθάτης), Μεντίνα (53΄ Καρέλης), Ντινγκα, Ταχαρ, Αριγίμπι (74' Ντουάρτε), Μεντόζα (53΄ Ντάλσιο), Ντίας, Βέργος

