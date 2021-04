Life

“Η Φάρμα”: Η Μαρία Φραγκάκη για τον ομηρικό καβγά Τζώρτζογλου - Ιατρόπουλου (βίντεο)

Η δημοσιογράφος που αποχώρησε πρόσφατα από το ριάλιτι του ΑΝΤ1, σχολιάζει τον άγριο καβγά των δύο παικτών και την αντίδραση του Τζώρτζογλου.

Η Μαρία Φραγκάκη σχολιάζει στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Πρωινοί Τύποι" τον άγριο καβγά που παρακολουθήσαμε το βράδυ της Παρασκευής στην "Φάρμα ανάμεσα στον Στράτο Τζώρτζογλου και τον Μιχάλη Ιατρόπουλο, με τον πρώτο να απειλεί πως θα αποχωρήσει από το παιχνίδι αν του μιλήσει ξανά κανείς με αυτό τον τρόπο.

Η δημοσιογράφος που αποχώρησε πρόσφατα από το ριάλιτι του ΑΝΤ1, είπε πως ο Στράτος και ο Μιχάλης είναι φίλοι, ωστόσο είναι εκρηκτικοί και εκ διαμέτρου αντίθετου χαρακτήρες.

