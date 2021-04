Κοινωνία

Φωτογραφίες με τα μέλη της σπείρας που “ρήμαξε” την Ανατολική Αττική (εικόνες)

Στην δημοσιότητα δόθηκαν τα στοιχεία ταυτότητας και οι φωτογραφίες όλων των μελών της συμμορίας που έχουν συλληφθεί ή ακόμη αναζητούνται

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση από την Ελληνική Αστυνομία, «δίνονται στη δημοσιότητα, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, τα στοιχεία ταυτότητας και οι φωτογραφίες πέντε (5) ημεδαπών, κατηγορούμενων ως μελών εγκληματικής οργάνωσης που προέβαινε συστηματικά σε ληστείες και διακεκριμένες κλοπές από οικίες ηλικιωμένων ατόμων στα Μεσόγεια Αττικής και η οποία εξαρθρώθηκε την 1-4-2021 από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Νοτιοανατολικής Αττικής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην ανάγκη προστασίας του κοινωνικού συνόλου από την εγκληματική δράση των κατηγορουμένων, στη διευκόλυνση διερεύνησης τυχόν τέλεσης και άλλων ομοειδών πράξεων και στην ευχερέστερη ικανοποίηση της ποινικής αξίωσης της Πολιτείας για τον κολασμό των εγκλημάτων που τέλεσαν. Ειδικότερα δε, δεδομένου ότι οι κατηγορούμενοι τέλεσαν κλοπές στο πλαίσιο εγκληματικής ομάδας-συμμορίας και σε βάρος πολλών παθόντων κατά τρόπο που καταδεικνύει την ιδιαίτερη επικινδυνότητα τους για τη δημόσια ασφάλεια και προκειμένου να διαπιστωθούν και να εξιχνιαστούν άδηλες υποθέσεις παρόμοιων κλοπών από παθόντες που έλαβαν χώρα σε προγενέστερο της φυσικής αστυνομικής επιτήρησης χρόνο.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-9692920 της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Νοτιοανατολικής Αττικής και 210-6411111 της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας».

